Dans le film Saltburn, l'acteur irlandais Barry Keoghan danse entièrement nu dans un gigantesque manoir. Image: MGM

Les riches dansent tous dans leur grosse maison et c'est gênant

Depuis quelques semaines, le film Saltburn fait son petit buzz, mettant en scène une bourgeoisie décadente. Une scène de danse est déjà devenue iconique et inspire les plus fortunés sur les réseaux sociaux.

Saltburn est un film britannique sorti en novembre 2023 au Royaume-Uni et disponible depuis le 22 décembre sur la plateforme Prime Video d'Amazon. Ce film sulfureux de la réalisatrice Emerald Fennell met en scène Jacob Elordi et Barry Keoghan dans une bourgeoisie décadente et débordant de luxure et de provocation.

Le tout se raconte dans un écrin très arty, avec une BO d'enfer. Des qualités suffisantes pour que l'œuvre bénéficie déjà d'une petite aura de film de culte. Cependant, cette critique de la richesse a vite été reprise par ces mêmes privilégiés pour en faire… des vidéos où ils montrent leurs grosses maisons.

Plusieurs utilisateurs et utilisatrices de TikTok (disposant visiblement de grosses baraques) ont donc reproduit l’une des scènes iconiques du film. L’un des protagonistes y danse complètement nu dans chacune des pièces de son manoir. Ce qui rend cette scène particulièrement grisante, c’est évidemment la musique qui l’accompagne, avec le mythique tube de 2001 Murder on the Dancefloor de Sophie Ellis-Bextor.

Rassurez-vous, nos amis fortunés ne se sont pas mis à poil dans leurs vidéos et ils exécutent la chorégraphie avec autant d'aisance qu’un spectacle scolaire de fin d’année. Bienvenue sur TikTok, là où le malaise et la gêne sont des puits sans fonds.

Le film Saltburn d’Emerald Fennell est disponible en streaming sur sur Amazon Prime Video.