Une compil de rires, ça fait toujours du bien

Un fou rire, tout le monde en a déjà eu, en général on ne l’oublie pas! Son côté spectaculaire en fait le chouchou des bêtisiers télévisés. Fou car incontrôlable, il l’est aussi parce qu’il arrive par totale surprise et qu'il est souvent extrêmement contagieux.

Rire, c'est bon pour la santé. On vous propose de replonger dans les fous rires en images les plus loufoques. Nous en avons retrouvé quelques-uns.

Les Swiss Game Awards, en novembre, récompenseront les meilleurs jeux vidéo suisses. Voici cinq prétendants au titre.

Le secteur suisse des jeux vidéo est en plein essor: les studios de développement poussent comme des champignons et publient de nouveaux jeux passionnants – souvent avec de petites équipes de développeurs, mais qui sont d'autant plus engagées dans leur travail. Les Swiss Game Awards (SGA) donnent un bon aperçu de la diversité croissante de l'industrie du jeu en Suisse: lors de ce gala, les meilleurs jeux suisses de l'année sont récompensés. Le 11 novembre (à 18 heures), les trophées SwiGA tant convoités seront décernés par la Swiss Game Developers Association (SGDA) lors de la Gamesweek à Zurich. Huit jeux sont nommés dans la catégorie «Divertissement» et six dans la catégorie «Jeux sérieux», c'est-à-dire les jeux à vocation éducative. Les Swiss Game Awards se déroulent d'ailleurs en coopération avec le Zurich Pop Con & Game Show, dont les visiteurs ont également pu voter début octobre pour leurs jeux favoris.