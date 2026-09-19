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Trois pompiers sauvent un chaton coincé dans un meuble en Californie

Vidéo: watson

Ce chaton a nécessité l’intervention de trois pompiers

A peine arrivée dans sa nouvelle famille, Suki s’est retrouvée dans une situation plutôt embarrassante.
19.09.2026, 18:5419.09.2026, 18:54

On connaissait les pompiers appelés à la rescousse des chats perchés dans les arbres. En Californie, trois d’entre eux ont récemment dû faire face à une variante un peu plus originale: un chaton coincé dans un meuble TV.

Selon le New York Post, la principale intéressée s’appelle Suki et venait d’intégrer sa nouvelle famille depuis quelques semaines seulement. Manifestement décidée à explorer chaque centimètre carré de son nouveau domicile, la petite chatte s’est faufilée dans une ouverture d’un meuble abritant du matériel audiovisuel. Problème: une fois entrée, impossible de ressortir.

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Ses propriétaires, incapables de la libérer sans risquer de la blesser, ont finalement appelé les secours. Trois membres de l’Engine 50 des pompiers du comté de Ventura, à Camarillo, se sont alors déplacés pour cette urgence féline.

C'est court, mais vraiment chou👇

Vidéo: watson

Et pas question de simplement tirer Suki hors de sa cachette. Les pompiers ont d’abord retiré le matériel audio et vidéo installé dans le meuble, avant de basculer délicatement celui-ci afin d’obtenir un meilleur accès au chaton.

Les images de l'intervention montrent les trois hommes affairés autour de la minuscule victime, jusqu’à parvenir à l’extraire de son piège. Suki s’en est finalement sortie indemne et a pu retrouver les bras de ses propriétaires.

L’histoire aurait pu s’arrêter là. Mais la vidéo du sauvetage, publiée sur les réseaux sociaux, a rapidement fait craquer les internautes: sa version TikTok avait déjà dépassé les 7 millions de vues, selon les pompiers. Les commentaires n’ont évidemment pas tardé. Tandis que certains racontaient leurs propres mésaventures avec des chats coincés dans des endroits improbables, un internaute a résumé l’enthousiasme général:

«J’approuve à 100% cette utilisation de mes impôts»
Un utilisateur, charmé, cité par le New York Post

Un autre a carrément annoncé son intention d’aller à Ventura se coincer la tête dans un meuble TV. Chacun sa technique pour attirer l’attention des pompiers. (mbr)

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