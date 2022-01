vintage

Il a brûlé son dernier jeans et ne porte que des habits du XIXe siècle

Vous aimez le style rétro? La musique des années 50, les voitures des années 70, le style chic des années 60?

Ouais, des trucs cool, quoi. Bah, c'est pour les débutants, tout ça.

Vous voulez voir du rétro rétro? Ça, c'est rétro:

instagram.com/pinsent_tailoring

Cet Anglais s'appelle Zack Pinsent, il a 26 ans et, non, il n'est pas déguisé. C'est sa tenue de tous les jours.

instagram.com/pinsent_tailoring

Laissons-le se présenter lui-même:

«Je m'appelle Zack. Je suis tailleur de profession et je crée des vêtements d'autrefois pour moi et mes clients. Je ne possède et ne porte aucun vêtement moderne, et cela m'a étonnamment apporté un certain nombre de followers.»

instagram.com/pinsent_tailoring

En effet, Zack peut se targuer d'avoir un nombre de followers à six chiffres sur Instagram, ainsi que des articles dans Vogue, Elle ou sur la BBC:

«A l'âge de 14 ans, j'ai brûlé cérémonieusement la dernière paire de jeans que j'avais»

Faire de la couture son métier était presque une nécessité, car les vêtements du début du 19e siècle n'existent plus que dans les musées.

instagram.com/pinsent_tailoring

Son atelier de couture produit des vêtements des années 1660 à 1920. Zack et son style vestimentaire font écho à l'époque de la Régence anglaise, cette courte période historique délimitée entre 1810 et 1820 et caractérisée par des bouleversements dans la technique (début de l'industrie) et la culture. Du point de vue de l'histoire de l'art, cette période est définie plus largement comme un style et se réfère aux années allant de 1783 à 1834. Vous savez: Jane Austen et tout ça.

Et «La Chronique des Bridgerton», bien sûr. Ici, par exemple, Zack démonte sur sa chaîne YouTube l'authenticité historique des costumes de la série.

Mais revenons aux vêtements de tous les jours de Zack Pinsent...

instagram.com/pinsent_tailoring

... et par «vêtements de tous les jours», il faut vraiment entendre «tous les jours». Ici, il se promène dans les rues de Londres en compagnie de son père:

instagram.com/pinsent_tailoring

L'ami de Zack, Alex, porte quant à lui des vêtements normaux, ce qui est parfois assez cocasse, par exemple lorsqu'ils posent ensemble:

instagram.com/pinsent_tailoring

Il y a aussi les tenues de gala.

instagram.com/pinsent_tailoring

Bravo à Zack Pinsent pour son excentricité qui fait du bien dans un monde parfois un peu fade!

instagram.com/pinsent_tailoring

instagram.com/pinsent_tailoring

instagram.com/pinsent_tailoring

instagram.com/pinsent_tailoring

instagram.com/pinsent_tailoring

instagram.com/pinsent_tailoring

instagram.com/pinsent_tailoring

instagram.com/pinsent_tailoring

instagram.com/pinsent_tailoring

instagram.com/pinsent_tailoring

instagram.com/pinsent_tailoring

instagram.com/pinsent_tailoring

instagram.com/pinsent_tailoring

instagram.com/pinsent_tailoring

instagram.com/pinsent_tailoring

instagram.com/pinsent_tailoring

A propos de «la Chronique des Bridgerton»...

Et voici 17 instagrameurs beaucoup plus conventionnels qui ont abusé de Photoshop.

1 / 19 17 instagrameurs qui ont abusé de Photoshop source: reddit

(obi)