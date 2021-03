La tequila, c'est bien. La tequila de star, c'est mieux

Kendall Jenner vient de se lancer dans le business de cette eau-de-vie à base d'agave. Avant elle, The Rock, George Clooney, Nick Jonas ou encore Justin Timberlake avaient flairé la bonne affaire.

«Vous pouvez être célèbre et ne pas avoir une marque de tequila.» @dudewithsign (le mec qui écrit des messages sur des bouts de carton) marque un point avec son dernier post Instagram (ci-dessous). C’est vrai qu’on peut se demander pourquoi de plus en plus de stars créent leur marque de tequila dite premium.

Après Dwayne Johnson, aka The Rock (Teremana Tequila), Michael Jordan (Cincoro), P. Diddy (DeLeón Tequila), Nick Jonas (Villa One Tequila), Rita Ora (Próspero Tequila), Chris Noth (Ambhar …