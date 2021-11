Voici les villages les plus likés et l'un d'entre eux se trouve en Suisse

La pandémie attire les citadins en campagne, selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS) sur les migrations internes de la population locale de l'année dernière. Les rats des villes aiment passer quelques jours dans les Alpes ou peut-être regarder de magnifiques villages sur Instagram pour s'inspirer.

Gruyères, Luins, Grimentz - rien qu'en Suisse, les villages de charme sont innombrables. Le site de comparaison de prix Uswitch a sélectionné 40 villages du monde entier. Ceux entre 500 à 2500 habitants ont été évalués en fonction de leur popularité sur Instagram et Pinterest.

On commence par le classement des 10 plus beaux villages d'Europe.

Les plus beaux villages d'Europe

Albarracin, Espagne

La petite ville d'environ 1000 habitants est située dans la région d'Aragon à l'est de l'Espagne.

Portree, Écosse

Le village de Portree, situé sur une baie abritée du côté est de l'île écossaise de Skye, compte près de 2500 habitants.

Wengen, Suisse

Yeah! Le village alpin suisse de Wengen, dans l'Oberland bernois, se classe au 8e rang. Le village de 1300 habitants est décrit comme suit: «Wengen est à la huitième place avec un nombre relativement faible de 122'137 publications sur les réseaux sociaux. Mais ne vous y trompez pas, car ce charmant village est situé sur un terrain ensoleillé et abrité au pied des Alpes bernoises et offre une vue spectaculaire sur la vallée de Lauterbrunnen ainsi que de nombreux sentiers de randonnée qui serpentent à travers des forêts de pins et des prairies de fleurs sauvages » .

Folégandros, Grèce

L'île, qui compte 650 habitants, est l'une des plus petites îles des Cyclades. Folégandros est particulièrement impressionnante pour son paysage aride et rocheux.

Furnas, Portugal

Malheureusement, la 6e place n'est pas occupée par la petite municipalité de Furna en Suisse, mais par le village de Furnas sur l'île de São Miguel aux Açores, qui compte environ 1400 habitants.

Tobermory, Écosse

Les cottages colorés du port de pêche de Tobermory sont particulièrement populaires sur les réseaux sociaux. Le village compte actuellement 1000 habitants.

Vernazza, Italie

Sur Instagram et Pinterest, Vernazza est le plus populaire des villages des Cinque Terre. Le village avec ses 776 habitants appartient à la province de La Spezia dans la région de la Ligurie.

Hallstatt, Autriche

La municipalité située sur la rive occidentale du lac Hallstatt, dans la région autrichienne du Salzkammergut, avec ses ruelles du XVIe siècle et ses maisons de style alpin, se hisse sur le podium. Actuellement, la municipalité compte environ 750 habitants.

Göreme, Turquie

Les montgolfières au-dessus de Göreme font de la province de Nevşehir un spot idéal pour Instagram. Cela se reflète également dans ce classement. La commune de 2000 habitants trône à la place numéro 2.

* La Turquie est comprise dans ce classement en raison de ses liens géographiques, politiques et historiques avec l'Europe.

Oia, Grèce

Et encore un village en Grèce. Le village d'Oia avec environ 1500 habitants sur l'île de Santorin.

Les plus beaux villages du monde

Même dans une comparaison mondiale, aucun autre village ne surpasse le village grec d'Oia. La deuxième place est occupée par la baie d'Halong - un village d'environ 1500 habitants situé sur une baie au nord-est du Vietnam.

Mission Beach en Australie (5e place), Wanaka en Nouvelle-Zélande et Shirakawa-Go au Japon (8e place) figurent également dans le classement mondial.

Image: uswitch

Les plus beaux villages d'Asie

Et voici les villages les plus beaux et les plus populaires sur les réseaux sociaux en Asie:

Image: uswitch

Quel village est le plus beau selon vous?

(cst)

On se quitte sur des photos étranges prises dans des supermarchés américains

1 / 19 Des photos étranges prises dans des supermarchés américains source: imgur

Et elle, elle en pense quoi d'Instagram?