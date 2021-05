Un an de confinette🥳: on était si bien parti

En mars 2020, on revêtait notre plus beau jogging et on tapait des mains à 21h. Nos intentions étaient bonnes. Un an plus tard, on a bâché.

Au début de la confinette, malgré notre intolérance au gluten, on s'est chauffé pour faire notre propre pain au levain. On a regardé des tutos en se disant: «Mais c’est facile!» On a même instagramé notre œuvre, persuadé d’être paré pour la vie en cottage.

Aujourd’hui: On se dit que le pain, c’est bon, mais que c’est chiant à faire.

Au début de la confinette, on était solidaire. On faisait les courses pour cet adorable couple d'octogénaires qui habitent sur le palier d’en face.

Maintenant, on …