Vidéo: watson

World of Watson

Et si on se matait le bêtisier des derniers World of watson?

World of watson est l'un des formats vidéo les plus populaires de notre site (après Copin comme Cochon, naturellement). Voici le bêtisier.

Même si Margaux et Marie-Adèle ont l'air de deux actrices professionnelles, consciencieuses et capables d'enchaîner plus de dix minutes de tournage sans pause clope, il leur arrive aussi de perdre leur concentration et partir en cacahuète.

Vous, vous voyez la version parfaitement réalisée des World of watson, mais devant le fond vert, avant la magie du montage, il y a de grands moments de solitude, des moments de gênance et bien sûr, des fous rires.

Sans plus attendre, voici le bêtisier:

Vidéo: watson

Vous préférez Copin comme cochon?

Si vous êtes des fans absolus de Margaux et Marie, voici des photos d'elles en train de buter des zombies:

1 / 12 Margaux et Marie ont fait équipe pour buter des zombies

Dylan et l'influenceuse ont un message pour leur «commu»: