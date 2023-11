Vidéo: watson

Le youtubeur le plus riche du monde a été enterré vivant

MrBeast, le youtubeur américain aux 183 millions d’abonnés, a passé 50 heures enfermé dans un cercueil sous terre.

Le vidéaste MrBeast, de son vrai nom Jimmy Donaldson, est le champion du monde de YouTube, rien que ça, avec le nombre affolant de 187 millions d'abonnés sur sa chaîne. Pour tenter de garder sa couronne, celui-ci a relevé un nouveau défi aussi absurde que terrifiant: se laisser enterrer vivant durant une semaine dans un espace confiné sous terre.

À la manière du personnage d'Uma Thurman dans Kill Bill, le youtubeur s'est enfermé dans un cercueil transparent un peu plus spacieux que la moyenne avec des vivres, de l'eau et des caméras pour enregistrer son calvaire. Un espace confiné plus proche d'une navette spatiale que d'un cercueil, recouvert par 9 tonnes de terre. Un accès à un internet et une communication permanente avec la surface lui ont permis de rester connecté avec le monde extérieur durant son expérience.

«Ne faites pas ça chez vous» dit-il dans sa vidéo. Oui, comme si ça pouvait nous traverser l'esprit… Image: Instagram

Malgré les mesures de protection, son alitement de sept jours s'est avéré psychologiquement éprouvant pour la star de YouTube, au point de se retrouver souvent en larmes, notamment lors de sa libération. Ce faisant, il a brisé le record précédent qu'il avait établi en 2021 après avoir été enterré vivant pendant 50 heures.

Dons et surenchère

MrBeast, s’est lancé sur YouTube en 2012 alors qu’il n’avait que 13 ans. C‘est en 2017 avec sa vidéo «Je compte jusqu'à 100 000» qu’il accède réellement à la notoriété en gagnant des dizaines de milliers de vues en seulement quelques jours. Depuis, il enchaîne défi sur défi, toujours dans la surenchère, tout en faisant de nombreux dons. Il avait dernièrement financé la construction de 100 puits à travers l'Afrique pour fournir de l'eau potable à environ 500 000 personnes.

Il est désormais à la tête d'un empire médiatique dont les moyens sont équivalents à des chaînes de télévision, et qui lui ferait gagner entre 3 à 5 millions de dollars de revenus publicitaires par mois, faisant de lui le youtubeur le plus populaire et le plus riche au monde. C'est plutôt bien payé pour s'enterrer vivant. (Sbo)