Le Bitcoin est en chute libre après avoir atteint des sommets récemment. Image: sda

Analyse

Pourquoi les cryptomonnaies sont en chute libre

Les rumeurs d'insolvabilité de FTX, une société de trading crypto, ont créé de gros remous dans la sphère de la cryptomonnaie. Une dégringolade qui touche tout un écosystème encore fragile.

La descente aux enfers continue pour les monnaies virtuelles. Depuis plusieurs mois en chute, les Bitcoin, Ethereum, Ripple Binance Coin et consorts ont pris l'eau et des fortunes ont commencé à fondre. Difficile dans ce cas-là de ne pas citer Warren Buffett:

«C'est seulement quand la mer se retire que l'on voit ceux qui étaient en train de nager nu»

Il semblerait que le boss de FTX, une plateforme d'échange de cryptomonnaies, aurait barboté sans prendre son maillot.

Twitter est en ébullition et les hashtags comme #FTXcrash ou #cryptocrash ont fleuri sur le réseau social d'Elon Musk. Des stars ont aussi perdu gros dans l'équation, dont la star de la NFL Tom Brady et sa femme Gisele Bundchen qui auraient vu leurs investissements (dont le montant précis est inconnu) dans les FTX partir en fumée après que la société de trading de cryptos se soit retrouvée face à de gros soucis de solvabilité. Le coup de grâce a été donné par Binance, la plus grande bourse de cryptomonnaie au monde, et sa vente massive de FFT, le token de la plateforme.

Pourquoi une telle chute?

Plusieurs analystes soupçonnent Sam Bankman-Fried, le CEO de FTX, d'avoir tout simplement monté une forme de système de Ponzi. L'homme de 29 ans, dont la fortune était estimée à 24 milliards avant ce mois de novembre catastrophique, serait responsable de cette dégringolade. En une journée, ses pertes seraient énormes, chiffrées à 990 millions, selon la presse spécialisée. Rien qu'en 2021, Bankman-Fried a réalisé un bénéfice de 350 millions de dollars de FTX.

Ce fils de professeur de Droit au Stanford au régime végétarien, est à la tête de cette puissante société d'échange de cryptomonnaies depuis sa création en 2019. La croissance a été exponentielle. En l'espace de 26 mois, Bankman-Fried est devenu crypto milliardaire.

Mais la success story va prendre un sérieux coup dans l'aile et les cryptomonnaies vont entrer en zone de turbulence, par la faute de Bankman-Fried. La raison se niche dans cette rumeur persistante d'insolvabilité. Face à cette rumeur, Changpeng Zhao, le directeur de Binance va opter pour la vente de ses jetons d'une valeur de 2,1 milliards de dollars au 6 novembre. Le président de l'exchange n'a pas caché que ce choix était directement lié aux révélations de CoinDesk:

«En raison des récentes révélations qui ont été faites, nous avons décidé de liquider toute TTF restante dans nos livres. Nous essaierons de le faire d'une manière qui minimise l'impact sur le marché» Changpeng Zhao

Il a rappelé que ce capital résulte de la sortie de Binance du capital de FTX en 2021. Dans la foulée de son tweet, le FTT s’est effondré de 30%.

Le cours du FFT est même descendu de plus de 80%, chutant à 4 dollars.

Pourquoi les autres cryptomonnaies sont touchées?

Changpeng expliquait que la nouveauté de l’écosystème des cryptomonnaies est encore fragile. «Elle n’en est qu’à ses débuts et chaque fois qu’un projet échoue publiquement, cela nuit à tous les utilisateurs et à toutes les plateformes», décrivait-il. C'est donc toute une industrie qui se retrouve percutée de plein fouet.

Le 8 novembre, le Bitcoin se négociait en baisse de 3,5% et tombait sous la barre des 20 000 dollars tandis qu'Ethereum subissait un coup encore plus important avec une baisse de 5%.

Hier, le Bitcoin a ainsi plongé jusqu’à 15 600 dollars, en baisse de 13,75% sur 24 heures et de 21% sur une semaine. Aujourd'hui, le leader des cryptomonnaies a repris du poil de la bête en remontant à 17 655 dollars.

Binance profite pour faire de la comm'

Binance n'a pas manqué, dans un climat instable, de communiquer sur la création d'un fond d'urgence d'une valeur d'un milliard. Les marchés crypto dans le rouge, la plateforme y voit un tournant pour le secteur et pour consolider sa place.

Cette annonce d'une «preuve de réserve» intervient au moment opportun, pour calmer et prouver que les fonds sont présents pour garantir la sécurité financière des utilisateurs. La communication de Binance est très maligne et démontre que ses services sont encore bien en place.

Selon les experts du secteur, c’est un coup de Maître de la part de Changpeng Zhao, qui confirme que son entreprise compte bel et bien conserver son hégémonie dans cette jungle économique et virtuelle.