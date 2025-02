Notre astuce pour économiser 236% sur le thé froid Migros

Dans certaines de ses filiales, Migros pratique des prix différents pour un même produit, c'est le cas entre les take-away et les magasins. Le géant orange s'explique.

Migros mise depuis quelque temps sur ses take-away. On retrouve, dans ces points de vente à l'emporter, certains des produits phares du détaillant pour manger et boire. Par exemple, son mythique thé froid. Ce dernier y est à vendre pour 3,20 francs, soit bien plus cher que celui que l'on trouve en grande surface. Notre exemple? Le take-away de La Chaux-de-Fonds. 👇

Le réfrigérateur du take away est rempli de boissons Migros. Image: watson

Mais bien plus coûteux de combien? Facile de vérifier. Il se trouve, en effet, que le bâtiment dans lequel le take away est installé depuis peu abrite également un magasin Migros tout ce qu'il y a de plus classique. Il se situe juste un étage en dessous. Dans cette succursale, on trouve le même thé froid. Mais il coûte 95 centimes.

On fait le voyage 👇 Deux étages, un prix qui change largement. Image: watson

Notons que ce n'est pas le seul produit qui subit une hausse de prix entre le magasin classique et celui de vente à l'emporter. Mais concentrons-nous sur notre exemple, comment justifier cette hausse de 236,84% de coût en l'espace d'un étage, et ce, pour la même chose? On a contacté le géant orange.

Autre réfrigérateur, même bâtiment, même boisson. Image: watson

Migros explique l'inflation du thé froid entre deux étages

Quand on fait remarquer, image à l'appui, au géant orange que l'on a été surpris d'observer une hausse de prix très importante sur un thé froid pêche, entre les take-away et les magasins Migros, on nous répond:

«Les prix de vente des boissons et autres denrées alimentaires dans les take-away et les restaurants ne peuvent pas être comparés à ceux du commerce de détail. Le calcul des prix de vente de la restauration se base sur un catalogue de services (collaborateurs, infrastructure, service, etc.) beaucoup plus important que dans les supermarchés sans service. Les prix de vente sont fixés par les différentes coopératives, qui tiennent compte des différentes influences dans leur zone économique.»

Si l'on comprend l'argument selon lequel les restaurants fonctionnent différemment d'un magasin de détail, on a du mal à saisir en quoi cela s'applique à un take-away. En effet, dans ces derniers, on retrouve un frigo où l'on se sert soi-même avant de se rendre au self-checkout (ou à la caisse) et de partir.

Pour le client, l'expérience ne change donc pas d'avec un achat de cette même boisson chez le détaillant. Quand on demande à Migros des éclaircissements, voici les infos que l'on obtient:

«Les différences de prix entre les produits en magasin et les produits proposés au take-away résultent de divers facteurs logistiques, économiques et stratégiques qui sont répercutés sur l'ensemble de l'offre (pas individuellement par produit).» Migros

Mais encore? La communication du géant orange détaille et argumente en quatre points:

«Les take-away ont, par exemple, souvent des coûts d'exploitation plus élevés en raison de dépenses supplémentaires pour le traitement rapide des commandes ou l'entretien des zones de consommation (tables, chaises)». «De plus, les emplacements des take-away se trouvent souvent dans des zones très fréquentées et ont un loyer élevé.» «Les take-away nécessitent également des chaînes logistiques plus complexes et coûteuses que les magasins traditionnels.» «Les magasins traditionnels, quant à eux, peuvent réaliser des économies d'échelle grâce à l'achat en gros, ce qui leur permet d'offrir des prix plus bas.»

Concernant les points 1 et 2, un simple coup d'œil au take-away de notre exemple montre que l'établissement n'a pas de tables ou des chaises. S'il se situe bel et bien dans un lieu très fréquenté (un grand centre commercial), ce dernier appartient à la coopérative locale.

A droite, le frigo avec les boissons et à gauche la caisse. Image: watson

Impossible, par contre, de savoir précisément quelle est la situation exacte dans les 91 take-away que Migros a déployés à travers la Suisse. Et vous, ils ressemblent à quoi près de chez vous?

Le take-away de votre bled, il est comment? La même chose que dans votre exemple. Chez moi il y a des tables et des chaises et ça donne sur une rue passante. Chez moi il y a des tables et des chaises et c'est aussi dans un centre commercial fréquenté. Chez moi ça donne sur une rue passante. Chez moi c'est pas du tout dans un lieu fréquenté, mais il y a des tables et des chaises. Chez moi c'est pas du tout dans un lieu fréquenté et il n'y a rien pour se poser. Jamais vu de take away Migros. Voter

Alors, qui fixe ces prix?

On a eu l'explication très technique, mais il s'agit de comprendre qui fait le calcul et qui fixe les prix? La seule réponse que l'on obtiendra est la suivante:

«Les prix dans les supermarchés sont définis par la Supermarkt AG, tandis que les prix dans le domaine de la gastronomie sont fixés par les coopératives»

Dans notre exemple, on parle donc, pour le take-away, de la coopérative de Neuchâtel-Fribourg (qui inclut aussi le Jura et le Jura bernois). «Des efforts sont faits pour uniformiser si possible certains prix et assortiments au niveau national», précise encore Migros.

Pour ce qui est des centres commerciaux, depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, Migros Supermarkt AG est la société autonome et centralisée chargée de la gestion des supermarchés Migros (et pas des take-away, vous suivez?). Et visiblement les prix sont bien moins chers.

En résumé, si les prix sont différents, c'est qu'il y a deux entités Migros qui décident de la valeur d'un même produit Migros en fonction de leur frais de fonctionnement, le tout même si c'est dans un bâtiment Migros.