La BNS relève ses prévisions d'inflation pour 2022

Voici les produits dont les prix flambent en Suisse et pourquoi

Voici les produits dont les prix flambent en Suisse et pourquoi

La décision repose sur la constatation que l'inflation s'étend désormais à des biens et des services non directement touchés par la guerre en Ukraine ou les séquelles de la pandémie, explique le président de la direction générale Thomas Jordan, selon le script de son discours.

Le changement prendra effet dès ce vendredi, 17 juin. Le taux directeur de la BNS s'établissait à -0,75% depuis janvier 2015 et l'abandon à la surprise générale du taux plancher.

Grindelwald First: la montagne des aventures en Suisse

Lara Dickenmann: «J'aurais aimé avoir plus de temps pour moi»

Monsieur Prix va examiner le coût de l'essence en Suisse et voir si quelqu'un en abuse

A cause de Poutine, ces produits sont plus chers en Russie qu'en Suisse

Plus de «Economie»

Hausse du prix de l'énergie et des primes maladie: la vie sera chère en 2023

Le prix du blé grimpe, grimpe et il n'y a pas de fin en vue

En Suisse, la hausse des prix inquiète et «ce n'est que le début»

La pire équipe de foot en Suisse est romande (et ce n'est pas Lausanne)

La folle nuit où Trump et un avocat ivre ont décidé de renverser l'élection

Les plus lus

De plus en plus d'emplois vacants: voici les 3 secteurs les plus touchés

En Suisse, il n'y a jamais eu autant de postes vacants. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée touche tous les secteurs et notamment trois d'entre eux. Tour d'horizon.

La pandémie du Covid semble être derrière nous et l’économie retrouve ses couleurs. Mais de nombreuses entreprises cherchent du personnel. Fin mai, l'Office fédéral de la statistique (OFS) recensait 114 000 postes vacants. Cela représente 60% de plus qu'au début de l'année 2021.