Phil Collins ne fait pas la grimace en voyant son compte en banque. Image: sda

Les artistes les mieux payés au monde sont...

Le magazine Forbes a dévoilé son traditionnel classement des artistes qui ont le mieux gagné en 2022.

Plus de «Economie»

Forbes, le magazine économique américain, vient de mettre à jour sa liste des artistes les mieux rémunérés en 2022. Disons-le tout de suite: la première place est surprenante.

En pôle position, les pionniers du rock progressif: le groupe Genesis vient de placer tout en haut de la hiérarchie. Comment? Quoi? Oui, Phil Collins et sa bande ont amassé près de 230 millions grâce à la vente de leur catalogue à Concord Music Group en septembre dernier.

Juste derrière, c'est un autre ancien chanteur, en la personne de Sting. Avec 210 millions de dollars, le Britannique s'est aussi rempli les poches grâce à la vente du catalogue musical de Police et ses productions personnelles à Universal.

Le cinéma en force

Pour compléter le podium, place au cinéma. Et c'est également une petite surprise, avec la présence de Tyler Perry dans le trio de tête. L'acteur et réalisateur américain, à la tête d'un empire, a amassé 175 millions au cours de l'année écoulée. Forbes rappelle qu'il est le seul et l'unique milliardaire du classement.

Derrière Perry, avec la médaille en chocolat, Trey Parker et Matt Stone, les créateurs de South Park, ont gagné 160 millions de dollars à la suite d'un accord signé avec Paramount. Et juste derrière, James L. Brooks et Matt Groening, les créateurs des Simpsons, ont empoché la coquette somme de 105 millions de dollars grâce à un autre accord avec la Disney+.

Brad Pitt , les Rolling Stones, James Cameron, Taylor Swift ...

Pour conclure ce top 10 des artistes les mieux payés, Brad Pitt fait son entrée (100 millions), précédant les Rolling Stones (98 millions), le réalisateur James Cameron (98 millions) et Taylor Swift. La chanteuse a gagné 92 millions de dollars sur l'année écoulée.

Le dernier artiste est Bad Bunny, le rappeur portoricain, surtout connu pour combiner le reggaeton avec de la latin trap. Son année 2022 a été prolifique avec 88 millions de dollars sur son compte en banque.

Genesis (230 millions) Sting (210 millions) Tyler Perry (175 millions) Trey Parker et Matt Stone (160 millions) James L. Brooks et Matt Groening (105 millions) Brad Pitt (100 millions) Rolling Stones (98 millions) James Cameron (92 millions) Taylor Swift (92 millions) Bad Bunny (88 millions)

(svp)