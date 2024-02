Voici pourquoi Swisscom ne veut pas baisser ses prix

Swisscom a augmenté son chiffre d'affaires en 2023 grâce, notamment, à ses activités en Italie. Par contre, en Suisse, la concurrence est en train de rattraper son retard. Mais le géant bleu ne veut pas pour autant baisser ses prix. On vous explique pourquoi.

Stefan Ehrbar / ch media

Plus de «Economie»

Les 11,072 milliards de francs de chiffre d'affaires et les 1,711 milliard de francs de bénéfice net réalisés par Swisscom l'an dernier constituent un «résultat fort». C'est ce qu'a annoncé jeudi le leader du marché des télécommunications. Mais un coup d'œil plus détaillé sur les chiffres montre qu'en ce qui concerne l'activité principale, cette évaluation n'est que très partiellement valable.

Le fait que le chiffre d'affaires n'ait augmenté que de 0,2% – notamment parce que la facturation des chiffres d'affaires de roaming a été adaptée – est une performance solide sur le marché des télécommunications, où la pression sur les prix est forte, surtout si l'on considère que la tendance était inverse ces dernières années. Il y a cinq ans, Swisscom enregistrait encore 642 millions de francs de chiffre d'affaires de plus qu'en 2023.

La progression du bénéfice de 6,7% par rapport à l'année précédente doit donc être relativisée, car l'année précédente, des provisions à hauteur de 190 millions de francs ont plombé le résultat du groupe de télécommunications. De plus, grâce à un environnement de taux d'intérêt favorable, Swisscom a dû comptabiliser nettement moins de charges de pension l'an dernier.

Moins de part de la téléphonie mobile

Le bilan de Swisscom aurait été nettement moins bon si la société n'avait pas dans son portefeuille l'entreprise italienne de télécommunications Fastweb, une filiale qui vole de record en record depuis des années. Cette année encore, Fastweb a augmenté son chiffre d'affaires de 6,1% et le nombre de raccordements mobiles de 13,7%.



En Suisse, par contre, le chiffre d'affaires de Swisscom a baissé de 63 millions pour atteindre 8,146 milliards de francs.

Ce n'est pas surprenant: les concurrents de Swisscom – notamment les grands opérateurs Sunrise et Salt – doivent eux aussi faire face à des chiffres d'affaires en baisse. D'une part, la pression sur les prix est forte sur le marché des télécommunications et, d'autre part, le secteur de la télévision, qui génère un chiffre d'affaires élevé, a dépassé son apogée à l'ère du streaming. De plus, avec le nombre croissant de connexions par fibre optique, les clients ont plus de choix en matière de fournisseurs Internet.



Mais dans ce domaine, Swisscom a perdu beaucoup de terrain: sa part de marché est passée de 55 à 53%. Le groupe a certes augmenté le nombre net de raccordements, mais pas autant que ses concurrents.​

Diminution dans le secteur TV

De plus, le nombre de raccordements a surtout augmenté grâce à la marque bon marché Wingo, qui génère un chiffre d'affaires par client nettement plus bas.

«La marque principale Swisscom a rétréci» Christoph Aeschlimann, directeur Swisscom ch media

Mais il semble hors de question pour Swisscom de récupérer des parts en baissant les prix.

Pour Swisscom, la situation est «acceptable», dit Christoph Aeschlimann. La marque principale serait compétitive et le groupe va poursuivre la stratégie suivante: la marque principale dans le domaine de la téléphonie mobile obtient des prix d'abonnement élevés grâce à la qualité et au conseil.



Manifestement, Swisscom préfère accepter de perdre des clients qui se plaignent des prix que de risquer sa marge en baissant ses prix.

Le fait que Swisscom ait proposé nettement moins de promotions pour sa marque principale l'année dernière confirme cette stratégie.

Swisscom a également perdu des parts de marché dans le domaine des raccordements à haut débit et, avec 49%, dessert pour la première fois moins de la moitié des clients finaux. Dans le domaine de la télévision, la part de marché de Swisscom est passée de 39 à 38%. Cela ne provoque pas non plus de panique: le marché de la télévision est généralement en recul, explique son directeur Christoph Aeschlimann à CH Media. C'est pourquoi Swisscom transforme progressivement son offre et intègre par exemple les services de streaming dans le portail Blue TV.

Stratégie assumée

La sérénité de la direction de Swisscom s'explique sans doute aussi par le fait que l'entreprise est devenue moins dépendante vis-à-vis de la clientèle privée suisse au cours des dernières années. L'année dernière, les activités avec les clients privés suisses représentaient encore près de 41% du chiffre d'affaires de Swisscom, celles avec les entreprises 28%, Fastweb 23%. Il y a cinq ans, les clients privés suisses généraient encore plus d'un franc de chiffre d'affaires sur deux, contre un franc sur cinq pour les entreprises et Fastweb.

«La stratégie de Swisscom vise la croissance dans ces domaines et semble accepter de légères pertes dans le secteur de la clientèle privée, mais maintient en revanche une marge élevée.»

Pour ces raisons, les chiffres annuels de Swisscom, groupe de plus en plus diversifié, devraient être meilleurs que ceux que présenteront Sunrise et Salt. Ces derniers dépendent davantage de l'activité avec les clients privés en Suisse – et doivent réduire les coûts. Sunrise a récemment mis à la porte 6% de son personnel, tandis que Swisscom a même légèrement augmenté ses effectifs en Suisse l'année dernière.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci