Avec ces astuces, vous allez payer moins d'impôts et gagner de l'argent

Prévoir sa retraite tout en payant moins d'impôts, c'est possible avec le pilier 3a. Une étude du comparateur Moneyland aide à réaliser des économies considérables.

Ann-Kathrin Amstutz / ch media

Si vous ne l'avez pas encore fait, vous avez jusqu'à fin décembre pour verser votre cotisation au pilier 3a pour cette année. Cela en vaut la peine à plus d'un titre – surtout si vous choisissez avec soin votre prestataire et votre modèle d'épargne.

De plus en plus de preneurs de prévoyance optent pour une solution de placement 3a plutôt que de verser leur argent sur un compte d'épargne 3a classique. A long terme, cela porte généralement ses fruits, car la performance escomptée des fonds de prévoyance est meilleure que celle des comptes d'épargne. Désormais, les intérêts ne compensent souvent même plus le renchérissement. L'épargne perd donc de sa valeur au fil du temps.

Selon le comparateur en ligne Moneyland, le déplacement vers les fonds de prévoyance a également été encouragé par les banques. Celles-ci gagnent, en effet, une partie des frais souvent élevés perçus sur les fonds.

Pour faire des économies, il n'y a qu'à ouvrir l'oeil lors du choix du prestataire. Le calcul est simple. Moins on paie de frais, plus il reste d'argent. Avec l'effet des intérêts et des intérêts composés, on obtient des différences de plusieurs dizaines de milliers de francs sur la durée.

Comme Moneyland l'a calculé dans une nouvelle étude, le fonds d'actions 3a le plus cher coûte quatre fois plus que le plus avantageux. Et la différence est encore plus importante en optant pour une solution purement numérique.

Différence de plus de 1000 francs par an

Les fonds de prévoyance classiques sont «toujours chers» avec un coût total moyen de 1,07% par an. Selon Moneyland, la comparaison de 85 fonds révèle, toutefois, des différences marquantes. Celui de la Banque cantonale de Zoug Strategie Dynamisch BV se révèle particulièrement onéreux. Pour un placement de 100 000 francs sur dix ans, comptez 16 900 francs de frais annuels, soit près de 1,7% par an.

Les 5 solutions de retraite les moins chères selon les coûts totaux

Zurich, Suisse- 3000 CHF

Zurich Invest II- Fonds de placement cible Marché monétaire CHHF C

Banque Cantonale de Bâle- 3500 CHF

BLKB iQ Fund - Actions responsables Suisse B

Tellco - 4500 CHF

Tellco Aktien Schweiz​ frankly - 4600 CHF

frankly Strong 75 Active

Credit Suisse (Schweiz)

CSA Mixta-BVG Index 25 A/ CSA Mixta-BVG Index 35A

Source: Moneyland. Tableau Ruben Schönenberger

Les 5 solutions de retraite les plus chères selon les coûts totaux

Banque cantonale de Zoug- 16 900 CHF

Zuger KB Strategy Dynamic BV

UBS- 16 600 CHF

UBS Vitaminvest - World 75 Sustainable U

Swiss Life- 16 400 CHF

Swiss Life LPP mix 75​ Crédit Suisse- 14 900 CHF

CSA Mixta-LPP Actions 75 A

Zurich, Suisse

Zurich Invest II- Fonds de placement cible 35 C

Source: Moneyland. Tableau Ruben Schönenberger

En revanche, le Zurich Invest II – Target Investment Fund Geldmarkt CHF C ne coûte que 3000 francs pour le même montant investi, soit 0,3% par an. Celui-ci ne contient toutefois pas d'actions ou d'autres titres, point inhabituel pour un fonds 3a.

Le fonds d'actions le plus avantageux est proposé par la Banque cantonale de Bâle-Campagne avec 3500 francs ou 0,35% par an – moins d'un quart de ce qu'il en coûte à la Banque cantonale de Zug. Moneyland recommande donc de bien comparer les frais totaux.

Outre les coûts des produits, ceux-ci incluent l'émission, le dépôt, les frais forfaitaires et ceux de rachat.

Et les gestionnaires en ligne?

Les prestataires purement numériques sont encore plus avantageux. En ouvrant un pilier 3a auprès du gestionnaire de fortune numérique True Wealth, il faudra supporter des frais totaux de seulement 0,15% par an. C'est sept fois moins que la moyenne.

Le directeur de Moneyland, Benjamin Manz s'étonne du peu d'intérêt suscité par ces offres.

«Malgré le succès des applications de prévoyance avantageuses, il y a encore peu de mouvement sur le marché des fonds de prévoyance classiques» Benjamin Manz, directeur de Moneyland

Il s'attend toutefois à un changement.

Les fonds à gestion active peuvent aussi s'accompagner de frais importants. Selon l'étude, ceux-ci sont, avec 1,15% par an, presque deux fois plus élevés que pour les fonds à gestion passive, qui coûtent en moyenne 0,65% par an. Le comparateur recommande en outre de miser sur des fonds à dominante actions si l'horizon pour du placement à long terme. Par le passé, ceux-ci auraient été nettement plus rentables que ceux comportant une part importante d'obligations.

Epargner via le 3ème pilier en vaut toujours la peine

Il existe également quelques astuces pour optimiser l'assurance-vie. Comme par exemple faire ses versements dès le début de l'année. Selon le conseiller financier VZ, grâce à l'effet des intérêts composés, on a ainsi au bout de 30 ans environ 10 000 francs de plus sur son compte que si l'on ne cotisait qu'en fin d'année. Autre truc: toujours verser le montant maximal, soit 7056 francs pour l'année en cours pour les salarié.

Les indépendants peuvent verser jusqu'à 20% de leur revenu net, mais au maximum 35 280 francs.

Mais même pour les petits montants, cela vaut la peine. En effet, chaque franc versé dans le troisième pilier peut être déduit du revenu imposable. Sur des décennies, l'économie d'impôts s'avère considérable. Enfin, tant que l'argent reste dans le pilier, il est exonéré d'impôts. L'imposition intervient au moment du retrait

Comme les retraits partiels ne sont pas possibles et qu'un compte 3a ne peut être clôturé que dans son intégralité, il est préférable de répartir le montant sur plusieurs comptes. Il sera ainsi possible de retirer ses économies de manière échelonnée sur plusieurs années fiscales. Une pratique avantageuse compte tenu de la progressivité de l'impôt.

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker