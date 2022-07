Femsa veut s'emparer de Valora pour plus d’un milliard de francs

Le groupe Femsa, basé à Monterrey dans le nord-est du pays, est coté au Mexique et à New York. Employant plus de 320 000 personnes dans 13 pays, il embouteille notamment Coca-Cola et est actionnaire de référence de Heineken.

L'offre représente 1,1 milliard de francs en liquide, souligne l'entreprise suisse mardi. Le siège restera toutefois à Muttenz. Valora sera soumise à l'approbation des autorités et pourrait être conclue fin septembre ou début octobre. L'entreprise bâloise devrait être également décotée de la Bourse suisse.

Le conseil d'administration de Valora recommande aux actionnaires d'approuver l'opération. Le plus gros détenteur individuel de titres, qui détient environ 17%, soutient ce changement et va «apporter toutes ses actions dans le cadre de l'offre», selon le communiqué.

L'entreprise, qui détient entre autres K Kiosk, Brezelkönig, Backwerk, ou encore Caffè Spettacolo, continuera ses opérations sous son nom et avec ses marques, complétées par des «capacités et nouvelles initiatives» développées par FEMSA sur d'autres marchés, ont-ils conclu.

L'objectif est d'accélérer «le développement des marchés européens en tant que filiale» du mexicain en Europe. FEMSA, qui a totalisé 27 milliards de dollars de ventes en 2021, fait son entrée sur le vieux continent, où il ne dispose pas encore d'activités. (ats/sia)