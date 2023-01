Conforama racheté par un Autrichien

XXXLutz prend le contrôle de l'enseigne de meubles et ses 20 magasins en Suisse.

Le géant du meuble autrichien XXXLutz rachète à Dan Mamane l'enseigne Conforama Suisse et ses vingt magasins. La cession de la participation de 50% que l'entrepreneur vaudois détenait encore dans la société a été finalisée aujourd'hui, indique Conforama Suisse jeudi. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

La transaction était dans l'air depuis novembre 2021, quand une société affiliée à XXXLutz avait fait son entrée au capital de Conforama. Le groupe autrichien, propriété de la famille Seifert, est déjà numéro deux du marché du meuble en Suisse avec les enseignes Lipo, Mömax et Pfister.

Pour rappel, Conforama Suisse avait été racheté par Mamane en juillet 2020. Après trente mois de restructuration, celui-ci tire donc sa révérence et évoque dans les colonnes du magazine Bilan «une belle opération financière».

Au cours du processus de restructuration, la société Conforama a été désendettée, grâce notamment à la cession des murs en 2021. Le flux de trésorerie a augmenté de plus de 20% et plus de 18 millions de francs ont été investis dans les outils informatiques, a révélé Mamane, qui dit miser sur la numérisation.

Les effectifs sont également passés de 1200 employés à 850 aujourd'hui. Quant au chiffre d'affaires en ligne, il a progressé de 44% au second semestre 2022 et représente désormais 15% des ventes.

Il a été convenu avec XXXLutz que la direction mise en place par Mamane reste en fonction «aussi longtemps que cela serait jugé utile», a-t-il encore précisé. (jah/ats)