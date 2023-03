Commentaire

Une banque monstrueuse vient de naître et c'est un problème

La fusion d'UBS et de Credit Suisse est un pas de plus vers la monopolisation du monde financier.

Quand il a raison, Christoph Blocher a raison. Par exemple lorsqu'il constate dans une interview avec le SonntagsBlick:

«Une reprise par une banque étrangère ne serait pas mauvaise en soi. Après tout, CS est aujourd'hui déjà majoritairement en mains étrangères» Christoph Blocher

Depuis longtemps, les actionnaires de CS ne sont plus les descendants d'Alfred Escher et de petits épargnants suisses. Désormais, il s'agit de grosses fortunes du Golfe et de fonds spéculatifs américains. De ce point de vue, les larmes de crocodile que l'on verse aujourd'hui parce qu'une tradition suisse disparaît avec Credit Suisse sont déplacées.

CS n'a jamais été un monument national comme l'était Swissair. Le simple fait d'avoir porté, enfant, le bonnet de ski de Credit Suisse en hiver ne justifie pas non plus un deuil national.

Les banques sont des êtres fragiles, et même l'âge ne les protège pas de l'adversité. La Banca Monte dei Paschi di Siena, fondée en 1472 en Italie, se trouve depuis des années aux soins intensifs, où elle est maintenue en vie tant bien que mal.

Blocher a également raison sur un deuxième point, bien plus important:

«Une fusion de UBS et CS serait une mauvaise chose pour la place économique, surtout pour les clients des banques. Il y a des affaires que les entreprises suisses actives au niveau international ne peuvent faire qu'avec une grande banque, donc en Suisse avec UBS ou CS. S'il n'y a plus de concurrence, les entreprises sont à la merci d'une seule banque». Christoph Blocher

Le subjonctif de Blocher s'est entre-temps transformé en indicatif. Bien que les détails doivent encore être réglés, la fusion des deux grandes banques a été annoncée par le Conseil fédéral. Nul besoin d'être vieux pour se souvenir que la Suisse comptait autrefois trois grandes banques et demie: la SBS, le Kreditanstalt, la Bankverein et la Volksbank. Il n'en reste plus qu'une, et ce n'est pas une bonne chose.

La comparaison avec le secteur informatique s'impose. Là aussi, Apple, Google, Microsoft & Co. dominent les affaires. Il en résulte une colère populaire croissante contre les oligarques de la tech. Les banques n'ont jamais été populaires, les grandes banques encore moins. La nouvelle banque monstre ne peut donc pas s'attendre à être accueillie avec des fleurs et des confettis.

Des emplois en danger

La colère du peuple est compréhensible. Sur le plan économique, cela signifie que des dizaines de milliers de collaborateurs doivent craindre pour leur emploi. Parallèlement, un colosse bancaire d'une ampleur inédite en Suisse est en train de voir le jour: la nouvelle banque devrait employer plus de 120 000 personnes et gérer environ 4000 milliards de francs de fortune. Le risque de concentration d'une telle structure est énorme.

La tendance vers des banques monstres n'est pas l'apanage de la Suisse, il s'agit d'une tendance internationale. Aux Etats-Unis, l'effondrement de la Silicon Valley Bank et de deux autres banques régionales va également entraîner une poursuite de la monopolisation. Le nombre d'établissements financiers américains a été réduit de plus de moitié au cours des dernières décennies.

Cette évolution va continuer. Les grandes banques peuvent lever des capitaux à de meilleures conditions, s'offrir de meilleurs spécialistes et mettre les petites structures au pied du mur.

Les monopoles ont tendance à abuser de leur pouvoir sur les consommateurs. Ils ont également tendance à l'inertie et à l'encroûtement, même s'ils prétendent le contraire avec des astuces de gestion et beaucoup de tapage médiatique. Comme Blocher, le président Barack Obama avait déjà mis en garde contre la vague de fusions qui a suivi la crise financière de 2008 :

«Les Américains ne sont pas servis par un système financier qui ne compte plus que quelques entreprises. Ce n'est pas bon pour les consommateurs ; et ce n'est pas bon pour l'économie». Barack Obama

Politiquement, les banques monstrueuses jouent avec le feu. La colère contre elles et les bonus gigantesques qu'elles offrent à leurs cadres est déjà grande, et elle ne diminuera pas si les banques exploitent sans vergogne leur position de monopole. Les conditions sont réunies pour cela ; «too big to fail» est un euphémisme pour la nouvelle structure bancaire qui a vu le jour. Désormais, elle devra être soutenue, quoi qu'il arrive.

Les banquiers d'UBS se sont permis des erreurs catastrophiques dans les années 2000. Credit Suisse a commis une série de bêtises presque incroyables ces dernières années. La banque nouvellement fusionnée ne peut plus se permettre cela. La gauche exige d'ores et déjà que la Banque nationale acquière des actions afin de pouvoir surveiller les banquiers de près. Pendant ce temps, l'UDC parle d'un «socialisme bancaire».

Au plus fort de la crise financière de 2008, de nombreuses grandes banques américaines ont été brièvement nationalisées de facto. Si les banquiers de la Paradeplatz devaient continuer comme avant et provoquer à nouveau une crise monstre, la nationalisation serait également une option pour la Suisse.