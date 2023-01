Commentaire

Delphine Arnault n'est pas seulement «sortie des couilles de son père»

La nouvelle PDG de Dior est aussi la soeur de, l'épouse de et la meilleure amie de. Faut-il pour autant la brûler sur l'échafaud du mérite?

Ce frère qui vous supplie d'engager sa fille aussi talentueuse qu'une étagère vous exposerait du même coup à une condamnation pour népotisme. Oh, vous n'encourez pas grand-chose, puisque vous ne tenez qu'une inoffensive quincaillerie de quartier. Il faut bien soutenir la famille. Le seul risque que vous prenez, c'est de voir votre petit commerce couler à pic pour cause de gestion RH un poil hasardeuse.

On aime bien l'oublier quand ça arrange notre banale existence, mais le népotisme ne se résume pas à favoriser fille ou fils de [quelqu'un de connu/puissant/riche]. Il n'est pas question d'user de son pouvoir, mais d'en abuser.

A une époque ou toute notion de puissance est honnie, ce n'est pas très étonnant de découvrir l'agressivité primaire que suscite la nomination de Delphine Arnault à la tête de Christian Dior.

Certes, elle de la chance: il y a des avantages certains à grandir dans le salon de Bernard Arnault plutôt que dans celui de Xavier Dupont de Ligonnès. Mais Delphine n'est pas seulement «sortie des couilles de son père». A 47 ans, elle a fait ses preuves dans les couloirs appartenant à LVMH et n'a rien à prouver, sinon à elle-même. (Coucou Wikipédia.)

Avec tant de privilèges dans le cordon ombilical, madame Arnault a sans doute déjà fort à faire avec son propre reflet. Parions même sans risque que la pression qu'elle s'inflige est au moins aussi lourde que la vulgarité qu'elle ramasse depuis sa nomination.

Le «Vilain Syndicaliste» n'est de loin pas le seul à remettre violemment en doute les compétences de la fille de l'homme le plus riche du monde. Car c'est bien de cela qu'il s'agit: naître dans un environnement d'influence priverait instantanément cette femme d'affaires expérimentée de tout mérite.

N'est-ce pas Shiv? via GIPHY

Le mérite est une notion subjective, trompeuse et souvent dévastatrice.

L'Argentine mérite-t-elle son statut de championne du monde de football? Méritez-vous l'amour de votre compagne?

Considérer Delphine Arnault indigne de la mission pour cause d'ADN est aussi malhonnête que d'excuser l'incompétence sous prétexte qu'on est parti de rien. Vous savez, ces destins extra-ordinaires qu'on aime applaudir, simplement parce qu'ils nous font miroiter notre propre réussite.

Papa Arnault est-il stupide ?

On peut étriller le capitalisme, estimer que les grandes fortunes sont indécentes, que le luxe est futile et que les sacs à main Dior sont abominables. On sera même en droit de juger très fort le boulot abattu par la fraîche PDG. Mais l'abruti qui épingle Delphine Arnault pour son arbre généalogique, ne fait que déverser sa frustration sur une cible qu'il voudrait responsable de ses propres échecs.

Sans oublier que mettre en doute les compétences de la fille, c'est partir du principe que le père est un homme d'affaires irresponsable et prêt à faire s'écrouler un véritable empire pour les beaux yeux de la descendance.

Si la haute couture concerne bel et bien la haute société (sorry!), qu'on se rassure: le prêt-à-porter n'échappe pas au prêt-à-penser.

Ah, une dernière chose: saviez-vous que Delphine Arnault est également l'épouse de (Xavier Niel) et la meilleure amie de (Brigitte Macron)? Courage, tout va bien se passer.