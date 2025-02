Le fondateur d'une importante filiale de Coop est mort

Voici où Coop fait plus fort que Migros (et tout le monde)

Les héritiers ont exprimé leur entière confiance au président du conseil d'administration, Michael Hauser, «qui a été le plus proche confident de M. Fust pendant de nombreuses années. L'orientation stratégique, la stabilité et la continuité du groupe seront ainsi assurées».

Fust est décédé le 4 février à l'âge de 84 ans des suites d'une courte maladie, indiquent deux communiqués, de l'entreprise et de la famille de l'actionnaire majoritaire. «Il détenait 52,11% du capital-actions de StarragTornos et était étroitement impliqué dans le développement stratégique du groupe».

Le groupe industriel StarragTornos a annoncé jeudi le décès de Walter Fust, membre du conseil d'administration et actionnaire majoritaire du groupe. Ses héritiers ont exprimé leur entière confiance et assuré que sa participation dans le groupe restera dans le patrimoine familial.

Le sud de l'Europe cloue le bec au nord

Oubliez l'Allemagne. L'Espagne fait désormais figure de nouveau modèle de réussite économique en Europe. Eclairage.

Il y a une douzaine d'années, on aurait pu croire qu'une malédiction s'était abattue sur les pays méditerranéens: pendant la crise de l'euro, on les a traités de «porcs» en allusion à l'acronyme anglais PIGS que forment les initiales du Portugal, de l'Italie, de la Grèce et de l'Espagne. Le journal Bild demandait aux Grecs de vendre des îles pour réduire leur dette publique, tandis que l'économiste allemand Hans-Werner Sinn calculait pour ses compatriotes les centaines de milliards d'euros fictifs que ces mêmes PIGS leur devaient soi-disant via le système Target 2 (allez savoir pourquoi).