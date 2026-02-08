larges éclaircies
Bithumb: L'erreur de ce site de crypto a fait crasher le Bitcoin

Le bitcoin toujours sous pression
La monnaie virtuelle était déjà mal en point la semaine dernière.Image: Shutterstock

L'erreur de ce site de crypto a fait crasher le Bitcoin

Une panne de l'entreprise Bithumb a conduit au versement accidentel de quelque 34 milliards de francs. Celle-ci s'en tire finalement assez bien, malgré le crash de la monnaie virtuel qui a suivi.
08.02.2026, 17:5208.02.2026, 19:20
Un article de
t-online

La plateforme sud-coréenne de cryptomonnaies Bithumb a par erreur transféré à ses utilisateurs 620 000 bitcoins, pour une valeur totale d’environ 34 milliards de francs.

La monnaie virtuelle avait déjà baissé la semaine dernière 👇🏼

«Semaine cauchemardesque» pour le bitcoin

L’entreprise a présenté ses excuses aux clients samedi, à la suite de la vente massive soudaine et de la perte de valeur temporaire de la monnaie numérique qui ont suivi cette bévue. L’erreur s’est produite vendredi dans le cadre d’une opération promotionnelle.

L'erreur a coûté très cher

Selon les médias sud-coréens, Bithumb comptait envoyer à 695 utilisateurs environ 2000 wons chacun (1,16 euro). La plateforme de cryptos a transféré à la place 2000 bitcoins par utilisateur. De nombreux clients de Bithumb ont alors vendu leurs bitcoins en masse pour empocher des bénéfices.

Le prix de la cryptomonnaie a alors chuté temporairement de 17%, à 81,1 millions de wons par bitcoin (environ 43 francs), comme le montrent les graphiques de l’entreprise.

L’entreprise a expliqué que les comptes des personnes concernées avaient été bloqués dans un délai de 35 minutes. Bithum leur a en outre promis une indemnisation. L’entreprise dit avoir récupéré quasiment la totalité des bitcoins transférés par erreur.

Le bitcoin n'a jamais été aussi bas depuis le retour de Trump

L'incident n'est pas lié à une attaque externe de pirates informatiques ni à des failles de sécurité. La perte subie par la plateforme est estimée à un milliard de wons, soit près de 580 000 euros.

Cette semaine, le cours du bitcoin a reculé pour la première fois depuis la victoire de Donald Trump aux élections américaines, en novembre 2024. Vendredi, il est passé temporairement sous le seuil des 60 000 dollars, soit un peu plus de 46 000 francs.

Depuis le début de l’année, la cryptomonnaie a perdu plus de 25% de sa valeur. À l’origine de ce repli on trouve surtout l’incertitude générale. Les investisseurs se montrent actuellement plus réticents à prendre des risques.

Le cours de l'or décroche de plus de 5%

Des analystes ont évoqué comme facteurs possibles une hausse des taux d’intérêt aux États-Unis ainsi que le désintérêt croissant des investisseurs institutionnels pour le bitcoin.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

