Donald Trump se rendra bien à Davos la semaine prochaine. Keystone

Donald Trump sera bientôt en Suisse (et en force)

Le Forum économique de Davos a confirmé la participation de Donald Trump en 2026, marquant le retour du président américain.

Le président américain Donald Trump participera bien au World Economic Forum 2026 à Davos (GR). Le Forum économique mondial (WEF) a confirmé mardi la participation de Donald Trump à la rencontre annuelle. elle se tient du lundi 19 janvier au vendredi 23 janvier 2026.

«Nous sommes heureux d'accueillir à nouveau le président Trump», qui sera «accompagné de la plus grande délégation» américaine ayant jamais fait le déplacement à Davos, a déclaré le patron du WEF, Borge Brende, lors d'une conférence de presse.

