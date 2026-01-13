Donald Trump sera bientôt en Suisse (et en force)
Le Forum économique de Davos a confirmé la participation de Donald Trump en 2026, marquant le retour du président américain.
Le président américain Donald Trump participera bien au World Economic Forum 2026 à Davos (GR). Le Forum économique mondial (WEF) a confirmé mardi la participation de Donald Trump à la rencontre annuelle. elle se tient du lundi 19 janvier au vendredi 23 janvier 2026.
«Nous sommes heureux d'accueillir à nouveau le président Trump», qui sera «accompagné de la plus grande délégation» américaine ayant jamais fait le déplacement à Davos, a déclaré le patron du WEF, Borge Brende, lors d'une conférence de presse.
Développement suit (jah)
