4 questions sur Musk qui menace les comptes certifiés et ses employés

Les directives données par le nouveau patron de Twitter consistent à transformer Twitter Blue en un abonnement plus cher qui permettra également de vérifier les utilisateurs, rapporte The Verge . Avec ce nouveau service, Twitter prévoit de facturer 19,99 dollars (donc environ 20 francs) pour le nouvel abonnement Twitter Blue. Les utilisateurs déjà vérifiés à l'heure actuelle auraient 90 jours pour s'abonner ou perdre leur coche bleue.

Les salaires augmentent et on n'en profitera pas tous de la même manière

5,3 milliards: la Suisse n'a jamais gagné autant d'argent avec son électricité

Importatrice de courant pendant l'hiver, mais exportatrice pendant la belle saison, la Suisse affiche sur la période de janvier à fin septembre des revenus inédits du commerce transfrontalier d'électricité.

Depuis le début de l'année, la Suisse a exporté pour 5,3 milliards de francs d'électricité, soit deux fois et demie plus que l'an dernier à la même époque, et près de cinq fois plus qu'en 2020.