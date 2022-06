Réfractaire au télétravail, Musk menace ses employés de licenciement

Elon Musk: Homeoffice? Pas une option pour lui. Image: sda

Musk menace de virer ses employés qui télétravaillent



Elon Musk a une opinion très claire sur le télétravail: superflu. Selon lui, celui qui ne vient pas au bureau au moins 40 heures par semaine peut tout aussi bien démissionner.



L'inquiétude règne une fois de plus dans les entreprises d'Elon Musk: selon les médias, deux e-mails internes font actuellement le tour de l'entreprise spatiale SpaceX et du constructeur de voitures électriques Tesla. Musk demanderait à ses collaborateurs de retourner au bureau dès maintenant. Le homeoffice ne serait plus une option et chacun devrait faire preuve de présence sur place.



«Toute personne souhaitant travailler à distance doit passer au moins (et je dis bien au moins) 40 heures par semaine au bureau ou quitter Tesla». Elon Musk

Il est ainsi clair que Musk rend le travail au bureau obligatoire. Le libellé du premier des deux messages envoyés, qui s'adresse à la direction, est extrêmement concis:



«Si vous ne vous présentez pas, nous considérerons que vous avez démissionné».

Elon Musk

Il a ajouté qu'il examinerait personnellement les cas particuliers et urgents où les employés exigent de travailler à domicile. Il ferait ensuite une distinction entre les différents cas.



Les e-mails dans lesquels Elon Musk menace les collaborateurs de licenciement ont d'abord été publiés sur Twitter par deux comptes pro-Tesla. Ils sont également parvenus au New York Times et à l'agence de presse Reuters.



Le travail à domicile n'est pas une option pour Musk

Dans le deuxième e-mail adressé à l'ensemble du personnel de Tesla et intitulé «Pour être clair», Musk écrit: «Plus votre poste est élevé, plus vous devez être présent sur le terrain. C'est l'une des raisons pour lesquelles je passe autant de temps à l'usine. Les employés doivent voir que je travaille juste à côté d'eux. Si je n'avais pas fait ça, Tesla aurait fait faillite il y a longtemps».



Deux personnes qui ont travaillé avec Musk et qui ont parlé au New York Times sous condition d'anonymat, disent:



«Il n'est pas clair si Elon Musk respectera ses propres règles de passer 40 heures par semaine dans les bureaux de Tesla et SpaceX. Il est rarement au bureau et voyage souvent».

«New York Times»

Dans le deuxième e-mail, Musk répète que toute personne souhaitant travailler à domicile doit passer au moins 40 heures par semaine au bureau. Il écrit ensuite: «SpaceX développe les produits les plus passionnants et les plus importants de toutes les entreprises dans le domaine spatial. Si vous ne vous donnez pas à 100% et ne faites que le minimum, ce n'est pas possible».



Un fan de Musk s’est ensuite adressé au patron de Tesla sur Twitter. Il lui a demandé ce qu'il pensait des personnes qui trouvent la présence obligatoire obsolète. Musk a répondu qu'ils devraient faire semblant de travailler ailleurs.



Même les fans de Musk se sont montrés en partie irrités. Ils argumentent que les développeurs de logiciels, en particulier, pourraient très bien travailler dans un bureau à domicile.



10% à 20% du personnel pourrait démissionner

Tesla comptait plus de 99 000 employés fin 2021, SpaceX environ 12 000. Nick Bloom, professeur d'économie à l'université de Stanford en Californie explique: «Si Tesla et SpaceX insistaient effectivement sur ces règles, il s'agirait des conditions les plus strictes pour une entreprise tech».



Au cours des deux dernières années de la pandémie de Covid-19, de nombreuses entreprises sont passées à un modèle hybride. Les employés sont libres de choisir entre le travail à domicile et la présence au bureau.



Selon Bloom, Musk risque de perdre 10% à 20% de son personnel. Celui-ci se tournerait vers des entreprises offrant des conditions de travail plus flexibles. Mais il s'agirait surtout d'employés dans les secteurs des ressources humaines et de la finance. Les ingénieurs et les designers qui sont des «fans de Musk» ne seraient guère découragés par une telle réglementation.



Mais ce n'est pas certain. Apple a récemment perdu son chef de l'IA, Ian Goodfellow, au profit de son rival Google. L'expert en «machine learning» et en intelligence artificielle, âgé de 35 ans, a quitté Apple. Il n’était pas d’accord d’arrêter le télétravail.



D'autres entreprises tech ont une approche différente du télétravail, notamment Twitter, qu'Elon Musk souhaite reprendre. Le chef de Twitter, Parag Agrawal, a déclaré, en mars, que les collaborateurs avaient le choix. Même si les bureaux étaient à nouveau ouverts. Airbnb a récemment fait savoir à ses employés qu'ils n'auraient plus jamais à retourner au bureau.



Aux Etats-Unis, des groupes technologiques comme Tesla, Apple, Amazon ou Google tentent d'empêcher les syndicats d'exister. Mais en Allemagne, le puissant syndicat IG Metall soutient les employés de Tesla qui veulent s'opposer à la contrainte des bureaux.



