Macron ou Le Pen? Voici le meilleur choix pour la Suisse

Marine Le Pen ne propose plus directement de sortir la France de l'UE ou de la monnaie unique, mais une partie de son programme serait incompatible avec le cadre des traités européens actuels. Si des attentes vers plus de démocratie sont fortes en France, le professeur met en garde contre des «référendums couperets», à l'image du Brexit, avec «des prises de risques politiques extrêmement fortes, sans véritable débat». Quant à la question des frontaliers français travaillant en Suisse , Marine Le Pen devrait «avoir une attitude pragmatique».

Pour John Plassard de Mirabaud, «dire qu'une victoire de Marine Le Pen est impossible dans deux semaines serait faire preuve de mémoire (très courte)», invoquant le Brexit et la victoire de Donald Trump qui «n'étaient absolument pas prévus par les instituts de sondage». En 2017, Macron avait battu Le Pen par 66,1% contre 33,9% au second tour, mais «cette fois-ci, les scores devraient être beaucoup plus serrés (quel que soit le vainqueur)».

Covid et guerre: «On va vers un monde plus cher et plus incertain»

Le Covid et la guerre en Ukraine ont signé la fin de la mondialisation «low-cost». Du moins selon Stéphane Garelli, économiste et professeur à la HEC Lausanne et à l'Institute for management development (IMD), qui nous détaille ici son analyse.

On parle beaucoup de fin de la mondialisation depuis le Covid et encore deux fois plus depuis la guerre en Ukraine. Raisonne-t-on dans les bons termes?

Stéphane Garelli: Je pense que parler de fin de la mondialisation est un peu exagéré. Mais le monde a changé, cela ne fait aucun doute. On vivait jusqu’à la période du Covid dans ce que j’ai appelé la globalisation «low-cost» – c’est-à-dire un monde qui était vraiment global et caractérisé par une efficacité sur les coûts et une optimisation de la production.