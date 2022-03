La Bourse suisse frappée de plein fouet par la guerre en Ukraine

La volatile AMS Osram (-6,6%) tenait la lanterne rouge, derrière Adecco (-6,4%) et UBS (-6,2%). Les autres valeurs bancaires Julius Bär (-3.5%) et Credit Suisse (-4,5% ) s'enfonçaient également.

Swatch (-5,7%) figurait également parmi les grands perdants. Le groupe horloger a suspendu ses exportations vers la Russie, tout en gardant ses boutiques ouvertes. Son concurrent Richemont (-5,1%) n'en menait pas large non plus.

Parmi les 30 valeurs clés, seuls Kühne+Nagel et Givaudan arrivaient à sortir la tête de l'eau: le logisticien a pris 1.6%, tandis que le producteur d'arômes et de parfums 0.4%, sans information particulière. Les poids lourds ( Roche, Nestlé, Novartis ) ont pour leur part cédé leurs gains.

Pourquoi personne ne peut se passer de l'Ukraine économiquement

Agriculture, réserve de minerais: l'Ukraine est, sur de nombreux plans, au sommet des rangs des pays d'Europe – et du monde. On vous dit l'essentiel.

Quels que soient les pays concernés, les guerres sont injustifiables et révoltantes. Mais l'émotion, on le sait, est souvent d'autant plus présente quand on se sent relativement proche des pays concernés. Le conflit qui se déroule en Ukraine du fait de son invasion par la Russie a valeur d'exemple.