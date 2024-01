Duolingo remplace ses employés par une intelligence artificielle

Duolingo a licencié 10% de ses employés temporaires pour les remplacer par l'intelligence artificielle Image: Shutterstock

L'application pour apprendre les langues licencie 10% de ses employés et mise sur la technologie pour remplacer le travail effectué jusque-là par des humains.

Benjamin Weinmann / ch media

Pour beaucoup, Duolingo est la porte d'entrée vers l'apprentissage d'une nouvelle langue. Derrière cette application américaine à succès se trouve le Suisse Severin Hacker. Âgé de 41 ans, il a étudié l'informatique à l'EPFZ avant de partir aux Etats-Unis pour son doctorat à l'université Carnegie Mellon de Pittsburgh. En 2011, il y a cofondé Duolingo, avec son directeur de thèse Luis von Ahn. Aujourd'hui, l'entreprise, cotée en bourse depuis 2021, vaut près de 9 milliards de dollars.

Severin Hacker Image: dr

Mais un évènement vient de secouer l'entreprise basée à Pittsburgh. Selon les médias américains, Duolingo a licencié 10% de ses employés temporaires pour les remplacer par l'intelligence artificielle (IA). On ne sait toutefois pas combien de personnes cela concerne.

L'application doit se rapprocher des enseignants humains

En effet, dans une interview accordée à CH Media (dont watson fait partie) il y a tout juste un an, Severin Hacker avait déjà parlé des nouvelles possibilités technologiques qui s'ouvrent grâce à Chat GPT, avec laquelle son application collabore. En mars 2023, la nouvelle offre payante Duolingo Max a été lancée. L'objectif est de se rapprocher de l'enseignant humain, selon Severin Hacker.

«C'est incroyable de voir ce qui est possible aujourd'hui avec Chat GPT et qui semblait encore impossible il y a un an» Severin Hacker

Avec Duolingo Max, les apprenants peuvent demander à Chat GPT de leur expliquer leurs erreurs. Il est également possible de mener des conversations entières et des jeux de rôle pour tester les connaissances linguistiques acquises. L'intelligence artificielle aide Duolingo à créer de nouveaux contenus beaucoup plus rapidement, comme l'a écrit le cofondateur et chef d'entreprise Luis von Ahn en novembre.

La nouvelle technologie sera à l'avenir encore plus utilisée pour la préparation des cours et la correction des erreurs. L'entreprise souligne toutefois auprès de CNN que des humains continueront à vérifier le travail réalisé par l'IA. Celle-ci sert en premier lieu à augmenter la productivité et l'efficacité.

Les 10 langues les plus étudiées sur Duolingo en 2023 Image: duolingo

Selon ses propres données, Duolingo compte 24,2 millions d'utilisateurs quotidiens. Parmi eux, 5,8 millions paient pour les services complémentaires. A l'origine, Severin Hacker et Luis von Ahn voulaient développer un service de traduction pour les sites web en anglais, mais cela a finalement donné naissance à Duolingo. Une «happy mistake», comme le dit le Zougois d'origine.

Avec cette application, Severin Hacker voulait offrir au plus grand nombre de personnes possible la chance d'apprendre une langue gratuitement. Mais depuis son entrée en bourse en 2021, il s'agit aussi pour l'entreprise de faire du profit. Ainsi, la fonction Duolingo Max coûte environ 30 dollars par mois.

Les nouvelles offres pourront-elles un jour rendre les enseignants humains complètement obsolètes? Severin Hacker répondait lors d'une interview il y a un an:

«L'être humain reste le meilleur professeur. Mais de nombreuses personnes n'ont pas accès à un enseignant ou ne peuvent pas se le permettre. Et là, avec l'intelligence artificielle, nous pouvons offrir une bonne alternative abordable».

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder