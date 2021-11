Le patron de Tesla a-t-il le pouvoir d'endiguer ce fléau? L'économiste Samuel Bendahan nous donne un début de réponse.

Elon Musk, le richissime patron de Tesla, s'est dit prêt à débourser 2% de sa fortune, soit 6 milliards de dollars, pour enrayer la faim dans le monde. Ça suffit? On a posé la question à un expert.

C'est connu, Elon Musk, alias l'homme le plus riche du monde (il est au bénéfice d'une fortune de 300 milliards de dollars, excusez du peu) a le sens de la répartie.

Sur Twitter, il a répliqué au directeur du Programme alimentaire mondial (PAM) de l'ONU, David Beasley, qu'il était prêt à sacrifier un peu de sa colossale fortune si cela permet d'endiguer la faim sur terre.

De notre côté, on a demandé à Samuel Bendahan, économiste et conseiller national socialiste vaudois, si une telle promesse est vraiment réalisable... ou encore un coup de comm' du fantasque patron de Tesla.

Enrayer la faim dans le monde, c’est qu’une affaire d’argent, ou c’est plus compliqué que ça?

Samuel Bendahan: Il faut d'abord nuancer un peu les propos du directeur du Programme alimentaire, qui ont été très «sensationnalisés» par la presse. Il a précisé que ces 6 milliards de dollars ne résoudront pas la faim dans le monde, mais qu'ils sauveraient 42 millions de personnes au bord de la famine. Cette somme pourrait offrir une aide d'urgence à court terme.

«Nourrir temporairement les gens, avec de l'argent, on peut le faire. La grande difficulté, c'est d'améliorer durablement le niveau de vie sur place» Samuel Bendahan, économiste et conseiller national PS

Résoudre les guerres, les conflits, l'absence de démocratie, les inégalités de pouvoir... toutes ces difficultés, on ne les résout pas comme ça. Et ce sont elles qui sont à l'origine de la faim dans le monde. Il faut des projets. Pour l'instant, on parle juste de sauver des vies dans l'urgence.

Concrètement, est-ce qu'il peut sortir une telle somme de sa poche comme ça?

Oui, sans problème. Si Elon Musk veut vendre la moitié de ses actions demain à des investisseurs, il le peut le faire sans problème. Pour lui, 6 milliards, ce n’est rien. En revanche, l'impact que pourrait avoir cette somme pourrait être effectivement colossal. Je trouve sa proposition intéressante sur un point: il exige de savoir comment sa fortune sera dépensée. Ce souci de transparence de la part des organisations internationales est une bonne idée.

La transparence est un enjeu très important. Il faut que le système soit efficace. Actuellement, il est possible que l’argent publique soit mal utilisé. Je dois reconnaître que c'est noble de la part de Musk.

Une telle promesse, c'est de la provoc de la part d'Elon Musk?

Elon Musk, c'est effectivement un habitué de la provocation. Il va parfois très loin. Mais je ne connais pas suffisamment le personnage pour savoir s'il pense vraiment ce qu'il dit. S'il est de mauvaise foi, il a juste fait passer un message: les organisations internationales ne servent à rien. Il les provoque pour qu'elles prouvent qu'elles sont dignes de confiance. En revanche, s'il est sincèrement prêt à faire le geste, il pose des exigences. Dès lors, il pourra se dire qu'il a aidé et amélioré la gouvernance d'une organisation internationale comme le Programme alimentaire mondial. Je le soupçonne quand même d'avoir tweeté sur un coup de tête.

«Les milliardaires ne sont pas des gens bienveillants. Ils ont beau être prêts à dépenser beaucoup pour aller dans l'espace, cela ne veut pas dire qu'ils le soient pour aider les autres»

Il est vrai que ces milliardaires pourraient, au lieu d'être à la tête de fortunes aussi colossales, consacrer cet argent à une cause ou une autre, comme la faim dans le monde ou le réchauffement climatique. La plupart ne le font pas. On peut quand même citer le patron de Microsoft, Bill Gates. On peut le critiquer, mais il a quand même voué toute sa fortune à ce qu’il considère comme de l’aide humanitaire. Il a fait de gros efforts. Et dans l'absolu, il faut être pragmatique: si des aides peuvent être données aux organisations internationales, peu importe la source... c’est une aide bonne à prendre.