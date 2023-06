Jeux vidéo

Ce jouet culte des années 1990 fait son retour

Sera-t-il le come-back ludique de la décennie? Le fabricant Bandai Namco fait revenir le mythique Tamagotchi dans une version 2.0.

Plus de «Economie»

Un article de

Vous vous rappelez comment, au tournant du millénaire, les enfants de tout le pays devaient s'occuper de leur poussin? Pas un vrai poussin, mais un poussin virtuel. Un petit appareil en forme d'œuf contenait une petite créature numérique qu'il fallait aimer, chérir et nourrir dès son éclosion. Son nom: Tamagotchi.

L'engouement pour ce jouet a été énorme depuis son lancement en 1997 jusqu'au début des années 2000, et il n'a jamais vraiment disparu. Il est désormais question de le renvoyer au sommet de la hype des cours de récré'. C'est le souhait du fabricant japonais de jeux vidéo Bandai Namco, qui a annoncé une nouvelle version de son animal de compagnie: le Tamagotchi Uni. Le nouvel appareil, qui peut être porté au poignet comme une montre, devrait avoir de nombreuses nouvelles fonctions.

Image: bandai

Il ne s'agit plus seulement d'un poussin. En principe, tous les animaux possibles devraient être uniques et personnalisables, rapporte Chip.de. En outre, il devrait être possible de connecter localement plusieurs appareils afin que les animaux puissent jouer ensemble. Ce qui est techniquement nouveau: la batterie du bracelet-tamagotchi peut être rechargée avec USB-C, les appareils sont en outre compatibles avec le WLAN, et donc avec les mises à jour.

Selon les informations fournies, l'une des plus grandes nouveautés du jeu proprement dit est le Tamaverse – un métavers pour les petits animaux virtuels, dans lequel ils peuvent rencontrer des personnages du monde entier.

La sortie du Tamagotchi Uni est annoncée pour le 15 juillet. Aux Etats-Unis, l'appareil est déjà disponible en précommande sur Amazon.

Traduit et adapté par Noëline Flippe