L'augmentation des prix des jeux vidéos sur Xbox? Chez les spécialistes, cette nouvelle n'étonne pas tant que ça. Image: Shutterstock

C'est officiel: les prix des jeux Xbox coûteront plus cher

Les gameurs et gameuses devront davantage mettre la main à la poche pour s'offrir un jeu vidéo de la Xbox l'année prochaine. Cette inflation révélée lundi par Microsoft survient après des annonces similaires faites par Playstation et Nintendo pour leurs propres titres.

A partir de 2023, les nouveaux jeux conçus pour les Xbox Series X et S ne coûteront plus 60, mais 70 dollars. Cette annonce de Microsoft formulée le 5 décembre dans le média spécialisé en jeux vidéo IGN concerne en premier lieu trois titres très populaires: Forza motorsport, Redfall et Starfield.

En octobre dernier, la firme de Redmond arguait ne plus être en mesure de maintenir les prix de ses jeux qui sont restés stables durant de longues années. La faute à un contenu plus riche et une technique plus complexe qu'auparavant.

«Nous avons maintenu nos prix pour les consoles, nous avons maintenu nos prix pour les jeux… et nos services. Je ne pense pas que nous serons en mesure de le faire pour toujours. A un moment donné, nous allons devoir augmenter certains prix.» Phil Spencer, patron de la branche Xbox

Inflation globale dans l'univers du gaming

Chez les spécialistes des jeux vidéos, cette nouvelle n'étonne pas tant que ça. En effet, d'autres références du gaming ont dernièrement fait la même annonce que Microsoft:

En novembre 2020, Playstation avait déclaré s'apprêter à commercialiser ses jeux les plus éminents à 79,99 euros en marge de la sortie de sa nouvelle console PS5.

Toujours selon IGN, récemment, Nintendo est allé plus loin et a déclaré ne pas exclure une augmentation du tarif de sa console Switch à l'avenir.

Une hausse du prix de la console Xbox Series n'a pas été annoncée. Mais si l'on observe la concurrence et la dernière nouvelle de la firme américaine, cela ne devrait pas tarder. Pour temporiser cette inflation de prix autour de ses titres, Microsoft a précisé avoir mis en place un «Xbox Game Pass»: un abonnement mensuel à bas prix permettant d'avoir accès aux titres de sa console les plus onéreux. (mndl)