Selon la FRC, des frais bancaires excessifs pèsent lourdement sur les ménages suisses modestes. shutterstock

Votre épargne va enfin vous rapporter de l'argent, mais il y a un problème

Dans le sillage de la récente hausse du taux directeur de la BNS, nombre de banques ont décidé de rémunérer à nouveau l'épargne. Mais le porte-monnaie des Suisses ne s'en trouvera pas tant ragaillardi, avertit la Fédération romande des consommateurs (FRC).

Les Suisses devraient avoir une bonne surprise qui concerne leur bourse, ou plus précisément, leur bas de laine: alors que la Banque Nationale Suisse (BNS) annonçait élever son taux directeur à 1% dès le 16 décembre 2022 - après huit ans dans les limbes des taux négatifs - nombre d'établissements financiers ont décidé de rémunérer à nouveau l'épargne. Un bon point pour les clients, pour qui ce capital ne rapportait plus rien depuis longtemps.

Dans le lot, la Banque Migros fait figure de bon élève, en étant l'une des premières à avoir changé sa politique dès le mois de novembre 2022. «L'épargne est désormais rémunérée à 0,2% (jusqu'à 100'000 francs), tandis que l'avoir prévoyance du troisième pilier (3A) passera d'un taux de 0,05% à 0,4%», indique le porte-parole de la banque à watson.

La BCV a annoncé, de son côté, qu'elle remonterait le taux d'intérêt de l'épargne jusqu’à 0,3% pour les comptes en dessous du seuil des 100 000 francs, et ce dès le 1er février. Le Credit Suisse augmente les intérêts sur les comptes d'épargne à 0,25%. A partir d'un avoir de 50 000 francs, le taux d'intérêt est de 0,1%. PostFinance prend également des dispositions dans cette direction, en rémunérant l'épargne jusqu'à 0,40% pour un avoir allant jusqu'à 25 000 francs, et le pilier 3A à 0,3%.

Quid des frais de gestion?

Si les comptes d'épargne rapportent enfin, la petite plus-value pourrait bien être engloutie...par les frais bancaires. C'est en tout cas l'avis de la Fédération romande des consommateurs, qui estime dans un communiqué que la plupart des banques avaient compensé les taux négatifs par une augmentation de leurs frais de gestion.

Depuis quelques années, en raison de la plongée des taux, nombre de services qui étaient jusqu'alors offerts par les banques ont été indexés à des taxes. Par exemple: tenue de compte, envoi de documents, ordres de paiement, cartes bancaires, ou encore transactions sur devises.

Si l'on prend le cas de PostFinance, c'est en 2013 qu'avaient été uniformisés les frais de gestion pour les comptes dits «privés». Ces frais de la discorde avaient fait beaucoup de mécontents, comme nous le rappelle cette archive de Bilan. En 2019, le géant jaune avait invoqué dans un communiqué «un climat économique et réglementaire difficile».

Le géant jaune avait défendu cette nouvelle dîme en expliquant que les prestations proposées ne couvraient plus ses charges.

«Depuis un certain temps, nous opérons dans un environnement où les taux d’intérêts sont bas voire négatifs […]. Dans ces conditions nous ne pouvons pas nous permettre de proposer l’envoi de documents à prix qui ne couvrent pas nos frais.» PostFinance répondant à une requête de la FRC, en 2021 communiqué de presse de la FRC

Et désormais, comme le porte-parole de PostFinance l'explique à watson, les frais bancaires sont compris dans des forfaits. «C'est 5 francs par mois pour un forfait basique, englobant compte courant, compte épargne, et réception de la postcard, et 12 francs mensuels pour le forfait dit Smart plus».

Comptent-ils revoir ces frais à la baisse dans le sillage de la hausse du taux directeur de la BNS? Ce n'est pas à l'ordre du jour, selon le porte-parole. «Par rapport à nos concurrents, notre offre de services reste attractive. PostFinance ne figure toujours pas parmi les banques les plus chères, mais se situe au milieu de la fourchette par rapport aux autres banques.»

«Nous sommes convaincus qu'avec nos packages bancaires, nous offrons déjà à nos clients des services attractifs à des conditions équitables» Le service communication de PostFinance source: watson

Un «poids pour les ménages modestes»

Pour Jean Busché, responsable économie de la Fédération romande des consommateurs (FRC), la hausse du taux directeur devrait avoir changé la donne. En conséquence, le fait que nombre de banques ne revoient pas leurs frais bancaires à la baisse en début d'année 2023 est un vrai problème.

«La répercussion du manque à gagner sur les consommateurs est devenue injustifiable», développe Jean Busché.

«En termes de frais bancaires, les Suisses paient beaucoup plus que leurs voisins européens. Ces frais excessifs pèsent de manière disproportionnée sur les petits clients» Jean Busché watson

La Fédération romande renvoie à une étude menée en 2020 par PWC, selon laquelle les frais bancaires suisses ont doublé en vingt ans.

Pourtant, les Suisses semblent faire le dos rond, si l'on en croit l'étude, qui indique que «les clients des banques suisses sont de loin les plus conciliants au monde».

«Les établissements financiers gagneraient en moyenne 550 francs par an et par petit client. En Grande-Bretagne, ce montant ne serait que de 140 francs.» PwC

En septembre 2022 - et pour rebondir sur cette étude - le Surveillant des prix Stefan Meierhans s'était exprimé dans les colonnes du média «NZZ am Sonntag». Il y expliquait recevoir des dizaines de plaintes concernant des frais bancaires excessifs. Un manque de transparence sur les tarifs de fermeture d’un compte et de transfert d'une banque à l'autre était particulièrement dénoncé par Mr. Prix, lequel estimait que des «frais disproportionnés pourraient rendre plus difficile le passage à un prestataire moins cher».

Pour rappel, Mr. Prix avait même demandé au Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) d'être plus ferme en matière de frais bancaires.

En conséquence, les frais bancaires vont-ils s'aplanir avec les années? Peu de chance que cela arrive, selon la FRC. «Ces taxes représentent probablement une manne financière non négligeable pour les banques», achève Jean Busché.