L'unité informatique de la Poste comprend actuellement 1300 collaborateurs et collaboratrices qui sont appuyés par quelque 400 spécialistes externes. (jah/aeg/sda)

Le syndicat considère comme exemplaire le fait que la Poste veuille offrir au Portugal des conditions de travail supérieures au niveau du marché local. Mais elle doit aussi s'assurer que «les droits syndicaux et de participation sont respectés».

Le géant jaune assure que la Suisse demeure son site informatique principal et qu'aucun poste ne sera transféré à l'étranger. C'est l'une des exigences du syndicat Syndicom. Dans un communiqué, ce dernier demande également que toutes les personnes employées au Portugal puissent obtenir une offre d'emploi pour la Suisse et que leurs droits syndicaux soient respectés.

Pourquoi la Poste et Assura ont décidé de s'associer

En outre, la pénurie d'informaticiens et la lutte pour les meilleurs talents devraient encore s'accentuer à l'avenir. Et la situation ne devrait pas s'améliorer. Selon les dernières estimations, environ 35 000 spécialistes manqueront en Suisse dans le secteur d'ici 2028, indique la Poste.

L'ex-Régie fédérale rappelle qu'il faut toujours plus de temps pour pourvoir les postes dans le domaine informatique. Pour les spécialistes des données, cela peut durer jusqu'à neuf mois. Les postes vacants ne peuvent «souvent être pourvus qu'au bout d'une longue période ou de manière insuffisante». Fin août, 70 postes étaient vacants.

Avec la création de ce site, le géant jaune entend s'assurer les compétences informatiques nécessaires sur le marché européen du travail – avant tout dans les domaines du développement de logiciels, de l'analyse commerciale et de données, ainsi que dans celui de la cybersécurité, écrit le groupe mardi.

La Poste ne trouve plus d'employés en Suisse alors elle s'installe au Portugal

En février, alors la Russie se jetait corps et âme dans une offensive armée contre l'Ukraine, l'Occident se lançait dans une bataille d'un autre ordre - économique, celle-ci. Six mois plus tard, voici le point sur l'efficacité de ces sanctions.

