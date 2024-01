Un grand groupe de médias suisse va supprimer «environ 75 postes»

Ringier édite notamment l'Illustré. Image: KEYSTONE

Ringier, l'éditeur de Blick.ch, l’Illustré et PME Magazine en Suisse romande, prévoit une vaste restructuration.

Le groupe Ringier veut supprimer «environ 75 postes». L'entreprise édite en Romandie Blick.ch, L'Illustré et PME magazine. Une procédure de consultation a été lancée. Des plans sociaux sont mis en place pour les collaborateurs concernés.

La suppression prévue concerne «tous les secteurs de Ringier Medias Suisse» (RMS), a indiqué mardi le groupe zurichois. RMS regroupe le groupe Blick, RASCH (Ringier Axel Springer Suisse), Ringier Advertising et Ringier Mediatech & Services.

L'objectif de RMS «est de devenir l'entreprise de médias la plus innovante et leader de Suisse». Pour atteindre cet objectif, les structures existantes ont été analysées. L'analyse s'est concentrée sur la rentabilité, sur la suppression des structures doubles et des chevauchements et sur la mise en place d'une «organisation moderne», précise Ringer.

Regrouper les compétences

La direction du groupe prévoit de «regrouper les compétences dans plusieurs domaines». Les coûts seront réduits de 5%. Pour y parvenir, «il est indispensable de ne pas repourvoir les postes vacants, de réduire les coûts matériels, de supprimer des postes».

Tous les secteurs de RMS sont concernés. Le domaine des services comme le suivi des marchés des utilisateurs, le marketing et Mediatech sont plus fortement touchés que les rédactions et Ringier Advertising, précise Ringier.

«Les adaptations ont été élaborées au sein de 12 groupes de travail» composés «d'une trentaine de collaborateurs de tous les secteurs, de la direction de RMS et d'une société de conseil externe spécialisée dans les fusions d'entreprises», précise Ringier. Les collaborateurs et les commissions du personnel ont été informés mardi.

Procédure de consultation

La procédure de consultation se termine le 19 janvier. Les résultats seront communiqués «fin janvier». La nouvelle structure devrait être mise en place à partir de février.

«Avec la nouvelle structure organisationnelle prévue, nous créons pour RMS une base économique saine et durable. C'est un point central», a déclaré Ladina Heimgartner, CEO de RMS, citée dans le communiqué. Elle dit «regretter beaucoup» de devoir supprimer des postes, mais estime qu'il est préférable «de procéder à une coupure nette et de laisser ensuite le calme s'installer». (jah/ats)