Les Gardiens de la Galaxie sont sur Terre pour Noël et vous n'êtes pas prêt

La bande-annonce de The Guardians of the Galaxy Holiday Special vient d'être dévoilée. Star-Lord et ses coéquipiers superhéros offrent aux fans un joli cadeau de Noël: un film prévu pour le 25 novembre.

On dirait bien que Disney a encore «disneyisé» une franchise Marvel. Pour faire patienter les fans avant la sortie des Gardiens de la Galaxie vol. 3 prévue pour mai 2023, les studios aux oreilles de Mickey ont prévu un film spécial Fêtes de fin d'année.

La bande-annonce:

Vidéo: youtube

The Guardians of the Galaxy Holiday Special se déroule après les événements racontés dans Avengers: Endgame. Star-Lord (Chris Pratt) est au bout du scotch. Il n'arrive pas à se remettre de la disparition de Gomora, sa bien-aimée. Mantis (Pom Klementieff), Drax (Dave Bautista), Nebula (Karen Gillan), Kraglin (Sean Gunn), Rocket (Bradley Cooper) et Groot (Vin Diesel) échafaudent un plan pour lui remonter le moral. Ils savent qu'il est fan de Kevin Bacon, l'acteur, et décident de le kidnapper pour l'offrir en cadeau de Noël à Star-Lord. Ouais, c'est méta.

D'après la bande-annonce, ce film de Noël a l'air à la fois drôle et mignon. Les Gardiens de la galaxie sont plus qu'une bande de superhéros, c'est une famille. C'est donc normal qu'à la période des Fêtes, ils soient plus unis que jamais. Et pour ceux qui aiment l'humour lourd, mais charmant de Star-Lord, ils risquent d'être servis.

Aux commandes de ce film, qu'on peut qualifier de téléfilm dans la mesure où il ne sera pas diffusé au cinéma, James Gunn, le réalisateur des trois autres Gardiens de la Galaxie. Concernant le vol. 3, le réalisateur a confirmé qu'il marquera la fin des aventures de la joyeuse bande de justiciers de l'espace.

«Je suis désolé. Certaines histoires ont une fin. Mais cela ne veut pas dire que tout le monde meurt à la fin» Le réalisateur James Gunn.

De l'histoire des Gardiens de la Galaxie vol. 3, on ne connaît pas grand-chose pour le moment si ce n'est qu'elle se déroulera après Thor: Love and Thunder. Le tournage du film est restée très secret. Néanmoins, on devrait en savoir plus sur Rocket, le raton laveur que Thor appelle «Rabbit» et qui aurait subi d'horribles expériences.

