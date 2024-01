Image: watson

Le drapeau sur les caddies pour enfants ne sert pas à ce que vous pensez

Migros, Coop et d'autres magasins en Suisse sont équipés de mini-chariots spécialement conçus pour les enfants. Et ce que vous n'avez pas pu rater, c'est le drapeau.

Jennifer Buchholz / t-online

Faire les courses est le plus grand plaisir des enfants. D'autant plus lorsqu'ils peuvent utiliser leur propre chariot. La hampe en métal surmontée d'un drapeau ne sert toutefois pas uniquement à retrouver votre bambin. Pour cela, une tige beaucoup plus flexible, comme celle utilisée par exemple pour les vélos d'enfants, serait suffisante.

Alors pourquoi la hampe est-elle si solide? Et pourquoi les drapeaux ont-ils tous à peu près la même longueur? Nous avons résolu le mystère.

Voici à quoi sert réellement le drapeau

Les petits chariots ont un volume d'environ 20 litres et pèsent 7 kilos. En raison de ces dimensions réduites, ils pourraient facilement être volés et emportés dans le coffre de n'importe quelle voiture.

Pour éviter cela, les fabricants ont eu l'idée de fixer un mat en métal d'un mètre de long sur le côté. Celui-ci rend le caddie si encombrant qu'il ne peut plus être transporté discrètement dans une voiture normale.

Ces barres ont encore une autre utilité. Si l'on prévoit de faire de petits achats et que l'on ne veut pas porter de panier, on peut recourir au chariot miniature. Grâce à la hampe, le chariot peut être guidé sans problème à travers le magasin, sans que le client ait à se pencher. C'est pourquoi certains fabricants de chariots pour enfants ont même installé une poignée supplémentaire sur la barre métallique, ce qui facilite les manœuvres.