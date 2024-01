Ces filiales de Migros s'enfoncent dans la crise

Melectronics, Micasa et SportX ne sont pas en forme. Image: dr/watson

Micasa, Melectronics et les autres enseignes spécialisées du groupe Migros ont perdu plus de 10% de leur chiffre d'affaires l'année dernière. De plus en plus de magasins sont fermés. Migros n'a pas non plus eu beaucoup de succès avec sa chaîne de supermarchés allemande Tegut. La concurrence ne se porte pas mieux.

Stefan Ehrbar / ch media

Plus de «Economie»

Les marchés spécialisés de Migros sont en crise. L'an dernier, le chiffre d'affaires de Do it + Garden, Melectronics, Micasa, SportX, Bike World et des magasins suisses de bricolage Obi a reculé de 10,6% par rapport à l'année précédente. C'est ce qu'a fait savoir, mercredi, leur exploitant pour la Suisse: la coopérative Migros Zurich.

Pour contrer la «tendance négative de la branche», plusieurs magasins du distributeur d'électronique Melectronics ont été fermés l'année dernière et leur assortiment a été partiellement intégré dans des supermarchés situés à proximité. Migros a également dû fermer un magasin Obi.

Par contre ici ça va pas mal 👇 Voici combien d'argent Galaxus a empoché en 2023

Coop, le groupe concurrent, connaît des problèmes similaires. Dans les chiffres d'affaires publiés la semaine dernière, il manque des données précises sur ses marchés spécialisés comme Interdiscount, Fust et Livique, mais il ressort des chiffres cumulés que de nombreux formats ont au mieux maintenu leur activité stable ou ont perdu en chiffres d'affaires.

Outre les marchés spécialisés, Migros Zurich a un autre enfant terrible: la chaîne de supermarchés allemande Tegut. Celle-ci a certes réussi à augmenter son chiffre d'affaires de 2,4% en 2023 pour atteindre 1,283 milliard d'euros. L'inflation a toutefois été plus élevée en Allemagne.

Lorsque les prix augmentent, le chiffre d'affaires augmente automatiquement. Converti en francs, le résultat de Tegut représente une baisse de 0,8% à 1,245 milliard de francs de chiffre d'affaires en raison du renforcement du franc suisse l'année dernière.

Fin 2023, Tegut comptait 345 magasins dans six Länder, dont 165 supermarchés et 39 magasins automatisés de la marque Teo. Dans une interview accordée à la Handelszeitung, Jörg Blunschi, le directeur de Migros Zurich, a déclaré que Tegut avait souffert l'an dernier du mauvais climat de consommation en Allemagne et de la montée en puissance des discounters. La filiale est donc dans le rouge. Mais à moyen terme, les perspectives sont bonnes, selon lui.

Quelques filiales ne s'en sortent pas si mal

Les supermarchés bio Alnatura de toute la Suisse appartiennent également à Migros Zurich. Ceux-ci ont progressé de 7,6% en 2023 pour atteindre un chiffre d'affaires de 91 millions de francs. Cette année, de nouvelles ouvertures sont prévues dans les cantons de Berne et Zurich.

Image: DPA

Après des années difficiles dues au Covid, la filiale Movemi, qui exploite 121 centres de fitness de la marque Activ Fitness et 16 sites de la marque Fitnesspark, a également vu son chiffre d'affaires augmenter de 21,9% pour atteindre 193 millions de francs.

La filiale de restauration Ospena Group, surtout connue pour ses restaurants Molino, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 3,7% pour atteindre 75 millions de francs.

Cela ne va pas trop mal pour Migros Zurich En revanche, Migros Zurich a réalisé, l'an dernier, un chiffre d'affaires nettement plus élevé avec les supermarchés de sa zone de distribution. Celui-ci a augmenté de 4,9% pour atteindre 2,158 milliards de francs. A titre de comparaison, la Coop a enregistré l'an dernier une hausse de 2,4% dans ses supermarchés et sa boutique en ligne à l'échelle nationale. Comme l'écrit Migros Zurich, l'entreprise a pu consolider son avance en termes de parts de marché dans sa région.

Au total, Migros Zurich a réalisé, l'an dernier, un chiffre d'affaires de 4,154 milliards de francs, soit 2,9% de plus qu'en 2022. C'est la plus importante des dix coopératives Migros en termes de chiffre d'affaires. Son territoire comprend une grande partie du canton de Zurich, le canton de Glaris ainsi que certaines parties des cantons de Saint-Gall et de Schwyz.

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder