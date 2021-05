La monnaie chinoise à son plus haut depuis trois ans

Ces pays «volent» la pluie et risquent les foudres de leurs voisins

Fin mars, l'Ethiopie a rejoint la longue liste des pays cherchant à contrôler les précipitations sur leur territoire. A la pointe du domaine, la Chine veut désormais générer de la pluie sur demande. Polluant et à l'efficacité encore limitée, le procédé risque surtout de causer des tensions politiques.

C'est un rêve vieux comme l'humanité: maîtriser la pluie. Et un nouveau pays vient d'y céder, l'Ethiopie. «Nous allons officiellement lancer un programme pour augmenter les précipitations. Cette technologie permettra de rendre les territoires secs plus viables et productifs», a déclaré Abiy Ahmed, premier ministre éthiopien, fin mars. Pour y parvenir, le pays d'Afrique de l'Est mise sur la technique la plus répandue, l'ensemencement de nuages.

Si certains pays, notamment en Europe (Suisse …