Nestlé licencie du personnel à cause du manque d'eau

Ces dernières années, la marque Vittel de Nestlé a fait l'objet de nombreuses critiques. alamy

Le groupe romand Nestlé est sur le point de réduire le personnel de sa marque d'eau minérale Vittel. En cause? La nappe phréatique des Vosges se tarit de plus en plus.

Benjamin Weinmann / ch media

Plus de «Economie»

L'empire de l'eau de Nestlé comprend de célèbres noms comme San Pellegrino, en Italie, Henniez, en Suisse, mais aussi Vittel, dont l'eau minérale est mise en bouteille dans les Vosges françaises. Cependant, la firme basée en Suisse romande s'apprête à réduire ses effectifs chez son voisin: 170 des 720 emplois de Vittel vont disparaître, comme le rapporte le média économique français Usine Nouvelle. L'une des raisons invoquées: la baisse du niveau de la nappe phréatique.

En 2022, Nestlé avait abandonné les marchés allemand et autrichien de Vittel suite à des appels au boycott. Et début mai, le groupe a annoncé la fermeture de deux des six captages d'eau souterraine de la région de Vittel pour une durée indéterminée.

La faute de la sécheresse

Pour Luc Desbrun, responsable de la branche eau de Nestlé, la fin des deux captages de sources et les licenciements s'expliquent par la «dégradation des conditions climatiques», avec des sécheresses régulières et de fortes pluies qui «affectent les conditions d'exploitation». Le retrait des rayons des supermarchés autrichiens et allemands serait également en partie responsable. En effet, 17% de l’eau pompée à Vittel était auparavant exportée vers l'Allemagne.

Nestlé a justifié cette décision en 2022 par un recentrage sur ses marques haut de gamme. Mais les polémiques liées Vittel ont sans doute pesé lourd dans la balance.

Des pompes à profit

La critique de l'extraction de l'eau dans la région de Vittel n'est pas nouvelle. En 2018, Nestlé a été confrontée à un véritable «Watergate». L'élément déclencheur a été un reportage de l'émission «Frontal21» de la chaîne de télévision allemande ZDF sur la baisse du niveau de la nappe phréatique dans la station thermale française de Vittel.

Le reportage reprochait à Nestlé, entre autres, de faire baisser le niveau de la nappe phréatique de 30 centimètres par an - de 10 mètres au total au cours des 40 dernières années. Selon la ZDF, l'entreprise pompe chaque année un million de mètres cubes d'eau dans la petite ville pour une somme dérisoire.

Nestlé Waters est le plus grand producteur mondial d'eau en bouteille, avec un chiffre d'affaires de 3,5 milliards de francs. Outre Vittel, son catalogue comprend des marques comme Henniez, San Pellegrino, Acqua Panna, Perrier ou Nestlé Pure Life. La présence de Nestlé est telle, que sa politique en matière d'eau se retrouve régulièrement sous le feu des critiques.

(Traduit de l'allemand par Anne Castella)