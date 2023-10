L'offensive du Hamas fait bondir le cours du pétrole

Les cours du pétrole se sont envolés de plus de 4% lundi, après l'offensive surprise ce week-end du mouvement islamiste palestinien contre Israël.

L'attaque suscite des inquiétudes quant à ses conséquences en matière d'approvisionnement depuis la région riche en or noir. Le Brent a bondi de 4.7% à 86.65 dollars et le West Texas Intermediate était en hausse de 4.5% à 88.39 dollars au début des échanges sur les places asiatiques.

«Ce qui est déterminant pour les marchés est de savoir si le conflit reste contenu ou s'étend à d'autres régions, en particulier à l'Arabie saoudite» Brian Martin et Daniel Hynes, analystes chez ANZ.

«Dans un premier temps au moins, les marchés semblent penser que la situation restera limitée en matière de portée, de durée et de conséquences sur les prix du pétrole. Mais on peut s'attendre à une plus grande volatilité», préviennent les experts.

Cette crise survient alors que les prix du pétrole sont déjà élevés en raison des inquiétudes engendrées par les réductions de production de la Russie et de l'Arabie saoudite, ce qui fait peser des risques d'inflation mondiale. (mbr/ats)