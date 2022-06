Voici le prix des Iphones et Cie en Russie par rapport à la Suisse

A cause de Poutine ces produits sont plus chers en Russie qu'en Suisse

Nombreux biens de consommations sont difficilement accessibles désormais en Russie. Les prix explosent tellement qu'ils dépassent ceux pratiqués en Suisse.

Patrick Toggweiler Suivez-moi

Adidas ne livre plus en Russie. Nike, Nintendo, Apple, Microsoft et de nombreux autres groupes internationaux ne le font plus non plus. Après un tel exode, la question suivante se pose: Les rayons (virtuels) sont-ils aussi vides qu'on l'imagine compte tenu de la fuite de ces groupes? Et si ce n'est pas le cas, à quels prix les iPhones et autres appareils sont-ils mis en vente?

Nous avons fait le tour des Digitec, Brack, Interdiscount, Microspot et compagnie de Russie et avons comparé les prix avec ceux en vigueur en Suisse. En résumé, on peut dire que la plupart des produits coûtent environ deux fois plus cher.

L'iPhone 13 Pro : de 92% à 102% de plus

photo: keystone

Comme beaucoup d’autres sociétés, Apple s'est retirée de Russie. L’entreprise multinationale n'y a jamais exploité ses propres boutiques, mais les produits pouvaient être commandés en ligne. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les plus grands commerçants russes spécialisés dans l'électronique comme M.Video, Citilink ou DNS disposent d'un stock résiduel ou de sources d'approvisionnement alternatives. Du coup, les répercussions sur les prix sont évidentes.

L'iPhone Pro 128 GB

M.Video, l'une des plus grandes chaînes de magasins d'électronique de Russie. capture d'écran : mvideo.ru

C'est chez DNS que l'iPhone 13 Pro 128 Go est le plus «avantageux» en Russie. Le produit phare d'Apple y coûte l'équivalent de 2046 francs (117 999 roubles, état au 13.6.2022). Chez M.Video et Citilink, le même produit est un peu plus cher, soit 2081 francs (119 999 roubles). Avant la guerre, le prix était de 79 999 roubles.

En Suisse, le même appareil peut être acheté à partir de 1066 francs.

Prix suisse: 1066 francs.

Prix russe: 2046 francs.

Différence: +92 %.

La différence est encore plus nette pour la version 256 Go.

Prix suisse: 1149 francs.

Prix russe (Citilink): 2324 francs (133'999 roubles).

Différence: +102 %.

DJI Tello (drône): 100% de plus

Les prix des produits DJI ont fortement augmenté en Russie. photo: KEYSTONE

Le drone d'entrée de gamme du fabricant chinois DJI s'adresse aux jeunes acheteurs et est plutôt bon marché en Suisse, avec un prix de 88 francs.

Le DJI Tello est beaucoup plus cher chez M.Video. photo: screenshot Mvideo.ru

Ce n'est pas le cas en Russie. Le minidrone le moins cher est chez DNS, mais il coûte la coquette somme de 176 francs (10 199 roubles), soit exactement le double du prix affiché dans notre pays.

Prix suisse: 88 francs.

Prix russe: 176 francs.

Différence: +100 %.

Le fabricant DJI avait fait la une des journaux lorsque MediaMarkt Allemagne avait décidé de retirer ses produits de ses rayons. La raison invoquée était la suivante: l'armée russe aurait recours à des produits DJI dans le cadre de son invasion de l'Ukraine. Le fabricant chinois a vigoureusement démenti ces accusations et a cessé toute activité commerciale en Russie et en Ukraine depuis avril.

La Playstation 5: 18% de plus

photo: keystone

Comme en Suisse, il n'y a actuellement pas de Playstation 5 en vente dans les magasins spécialisés en Russie. Mais contrairement à la Suisse, aucune livraison supplémentaire n'est attendue, car Sony s'est également retiré de Russie. Des consoles dans leur emballage d'origine, non ouvertes et non utilisées sont, toutefois, disponibles sur Avito le «Ricardo» de Russie, le site de vente en ligne russe.

La nouvelle PS5 la moins chère de Russie se trouve actuellement dans l'oblast de Novgorod, dans le district de Borovichi. capture d'écran: Avito.ru

La PS5 inutilisée la moins chère est actuellement proposée pour 51 000 roubles – soit 884 francs. L'offre russe n'est donc que légèrement moins intéressante que l'offre suisse (750 francs).

Prix suisse: 750 francs.

Prix russe: 884 francs.

Différence: +18 %.

La différence de prix est plus marquée pour les manettes sans fil DualSense pour la PS5. Ce qui coûte 68 francs en Suisse doit être acheté pour l'équivalent de 92 francs en Russie.

Microsoft Surface Laptop Studio: 67% de plus

Le Microsoft Surface Laptop Studio (ici dans la version Go) n'est disponible en Russie que chez des vendeurs privés. photo: keystone

Même le géant américain de la technologie Microsoft ne fait plus de commerce en Russie. Le nouveau Surface Laptop Studio (dans sa version 14,4 pouces, Intel Core i5, 16 Go de RAM, 256 Go de SSD) est néanmoins disponible à la vente. Mais à quel prix?

capture d'écran: avito.ru

Cet appareil n'est pas non plus disponible dans le commerce spécialisé et doit être acheté auprès d'un fournisseur privé sur Avito. Les prix varient fortement. Il est clair que les importateurs veulent s'enrichir en proposant des prix fantaisistes. L'offre la moins chère que nous avons pu identifier s'élevait à 2342 francs (135 000 roubles). Soit quasiment 1000 francs de plus qu'en Suisse.

Prix suisse: 1397 francs.

Prix russe: 2342 francs.

Différence: +67 %.

Nintendo Switch Lite: de 78% à 159% de plus

Dans cette couleur, la Nintendo Switch Lite est plus de deux fois plus chère en Russie qu'en Suisse. photo: watson

Dans les magasins spécialisés russes, la Nintendo Switch Lite existe encore. L'offre est, toutefois, nettement réduite. Citilink propose le prix le plus bas avec 355 francs (20 499 roubles), mais uniquement des appareils de couleur corail.

capture d'écran: citilink

Chez M.Video, le choix est plus large, mais aussi limité à deux couleurs (jaune et noir).

Les couleurs ont un prix : les Russes doivent payer 516 francs (29 999 roubles) pour la petite console Nintendo, disponible en Suisse à partir de 199 francs.

Prix suisse: 199 francs.

Prix russe: 355 à 516 francs.

Différence: +78% à +159%.

Apple iPad Pro 2021 de 12,9 pouces: de 124% à +126% de plus

photo: T-Online

Alors que M.Video est en rupture de stock, Citilink propose encore quelques iPads avec 2 TB de mémoire – au prix de 4266 francs (247 990 roubles). En Suisse, on ne paie même pas la moitié (1907 francs).

Prix suisse: 1907 francs.

Prix russe: 4266 francs.

Différence: +124 %.

Le modèle d'entrée de gamme avec moins de mémoire (128 Go) est le moins cher chez DNS (2147 francs / 123 799 roubles). Il est là aussi plus de deux fois plus cher qu'en Suisse (949 francs).