Les primes maladies explosent et tout le monde se rejette la faute

«Il n'y a presque plus personne qui se sent responsable de l'ensemble du système, chacun ne regarde que pour soi»

Dans l'interview accordée à la NZZ, Alain Berset a déclaré que si aucune réforme pertinente n'était menée à bien, les coûts ne cesseraient d'augmenter jusqu'à ce que le système s'effondre un jour et que la politique prenne des mesures radicales. La présence d'un nombre croissant d'acteurs ayant chacun des intérêts différents a conduit à une fragmentation de la problématique.

Pour le ministre de la Santé Alain Berset, le problème ne vient pas des réserves, mais du corps médical et des associations professionnelles Santésuisse et Curafutura. Dans une interview accordée à la NZZ, il a déclaré qu'il y avait rarement un consensus sur les réformes importantes. Par exemple, le débat pour un nouveau système tarifaire n'est toujours pas résolu . Le système qui doit remplacer TARMED s'appelle TARDOC. Mais le nouveau tarif est contesté dans le secteur. L'enjeu est de taille: 12 milliards de francs doivent être redistribués. Lors de sa dernière séance, le Conseil fédéral a une nouvelle fois reporté sa décision sur TARDOC.

Pour l'expert en caisses maladie, il est particulièrement agaçant que le Conseil fédéral répète une erreur déjà commise à plusieurs reprises ces dernières années . «Nous l'avons déjà vu à l'époque des conseillers fédéraux Ruth Dreifuss et Pascal Couchepin: l'épuisement des réserves engendre une augmentation choquante des primes. C'est le cas aujourd'hui».

Les réserves sont loin d'être «trop élevées» aux yeux de l'expert. Selon le test de solvabilité de l'OFSP, les assurances maladie avaient l'année dernière 12,4 milliards de francs d'excédent de côté. Sur un volume de primes annuel de 34 milliards, ce n'est pas beaucoup, estime Félix Schneuwly. «A titre de comparaison, la Suva dispose d'un coussin de réserve de 56 milliards pour un volume de primes de 4 milliards par an . Avec ses réserves, elle pourrait financer les prestations d'assurance pendant 16 ans».

L'évolution de la situation après l'été reste inconnue. Par exemple, on ne sait pas à combien s'élèveront les coûts liés aux cas de Covid long ou combien d'interventions, qui avaient été reportées durant la pandémie, seront maintenant rattrapées. Felix Schneuwly explique:

Cette mauvaise nouvelle provoque d'autant plus de remous que les primes pour cette année ont été réduites et que les réserves des assurances ont été ponctionnées à cet effet. Fin septembre, le ministre de la Santé Alain Berset annonçait fièrement la nouvelle: malgré deux années de pandémie, les primes d'assurance maladie ne devaient pas augmenter . En réduisant leurs réserves, les caisses maladie ont pu faire baisser la prime moyenne de l'assurance de base de 0,2 %.

Le conseiller national socialiste et président de l'Union syndicale suisse (USS), Pierre-Yves Maillard, a également mis en garde dans Le Matin Dimanche :

Hausse du prix de l'énergie et des primes maladie: la vie sera chère en 2023

Cette année, la discussion sur les primes commence plus tôt que d'habitude. Santésuisse, l'association faîtière des caisses maladie, a récemment mis en garde contre des «hausses de primes drastiques» de plus de 10% en 2023. Du jamais vu depuis 20 ans. En 2021, la hausse des coûts aurait été de 5,1%. Pour 2022, l'association sectorielle s'attend à ce qu'il en soit de même.

Chaque automne, le Conseil fédéral annonce si les primes d'assurance maladie augmenteront ou diminueront l'année suivante. Il n'est donc pas étonnant que cette conférence de presse soit attendue avec impatience: l'assurance de base pèse lourdement sur le porte-monnaie de nombreux Suisses . La santé et les primes d'assurance-maladie sont les thèmes principaux du baromètre annuel des préoccupations des citoyens du pays.

Les coûts de la santé explosent et tout le monde se rejette la faute

