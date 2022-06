Les retraités suisses sont satisfaits de leur situation financière

Plus de deux tiers des retraités ne voient pas leur situation financière se détériorer lorsque se termine la vie active et peuvent se permettre autant de choses qu'auparavant, estime une étude publiée par l'assureur Swiss Life.

Au total, 73% des personnes de 65 ans et plus vivent dans un ménage présentant un degré élevé, voire très élevé de satisfaction financière, contre une part de 58% chez les moins de 65 ans.

La moitié des contribuables à la retraite disposent, hormis leurs revenus provenant des rentes, d'actifs de plus de 300 000 francs, souvent liés à un bien immobilier. Et une part de 52% vit dans un ménage disposant de plus de 100 000 francs de liquidités.

73% des personnes de 65 ans et plus vivent dans un ménage présentant un degré élevé de satisfaction financière. Image: sda

En outre, environ un tiers des sondés ont les moyens de continuer à mettre de côté après l'âge de la retraite, quand les revenus et les dépenses s'équilibrent pour un peu moins de la moitié d'entre eux.

Des difficultés financières

Un retraité sur cinq se dit toutefois confronté à des difficultés financières et vit dans un ménage forcé de puiser dans ses économies, selon l'étude. Chez les moins de 65 ans, cette part atteint 28%.

Lorsque des économies doivent être réalisées, elles se font dans les domaines des voyages, des sorties au restaurant et de l'habillement. (ats)