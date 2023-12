Une filiale de Migros pourrait perdre un contrat prestigieux

Les carrés de chocolat Swiss sont très appréciées des passagers. Mais qui les produira à l'avenir? Image: keystone

Les petits chocolats font partie de la compagnie aérienne Swiss au même titre que la croix helvétique sur l'aileron arrière. La question qui se pose désormais est de savoir qui les produira.

Benjamin Weinmann / ch media

Depuis 2015, les passagers de Swiss mangent du chocolat Migros. En effet, à l'époque, Chocolat Frey, filiale industrielle de Migros basée à Buchs (AG), a décroché le prestigieux contrat de la compagnie aérienne pour la fabrication de ses chocolats de bord, distribués par les flight attendants pendant le vol. En 2018, le contrat a été renouvelé une première fois, puis une seconde fois en 2021, en pleine pandémie de Covid-19, mais sans appel d'offres public. Mais aujourd'hui, Migros doit craindre pour ce partenariat.

Selon plusieurs sources, Swiss a lancé cette année un nouvel appel d'offres pour la production de ses chocolats de bord. Le porte-parole de la compagnie, Michael Pelzer, a confirmé l'information. Actuellement, des échanges sont en cours avec des fabricants de chocolat suisses. La procédure de sélection n'est donc pas encore terminée. La compagnie aérienne ne veut pas en dire plus. Elle ne précise pas non plus quand une décision sera prise.

Il est clair que certaines entreprises pourraient être intéressées par cet accord. En effet, depuis 2015, Swiss permet au partenaire chocolaté choisi d'apposer son logo sur l'emballage rouge. Cela représente une option publicitaire lucrative pour le fabricant.

Jusqu'à 17 millions de petits chocolats

Finalement, jusqu'à 17 millions de tablettes de chocolat par an étaient remises en mains propres par l'équipage de Swiss à l'époque d'avant Covid, et en 2022, elles étaient tout de même 12 millions. De nombreux touristes entrent également en contact avec le chocolat suisse pour la première fois à bord de la compagnie aérienne. Compte tenu de cet effet de relations publiques — pour autant que le logo soit encore autorisé à l'avenir — la filiale de Lufthansa peut exiger en contrepartie un prix plus bas. Par le passé, les initiés de la branche estimaient le volume de la commande entre 1,5 et 2 millions de francs.

CH Media a demandé à de grands producteurs suisses de chocolat tels que Cailler, filiale de Nestlé, Camille Bloch, Maestrani, Lindt, Migros, Coop et Läderach s'ils participeraient à l'appel d'offres de Swiss.

Valentin Haag, chef du marketing de l'entreprise saint-galloise Maestrani — connue pour des marques comme Minor et Munz — le confirme. Et assure que travailler pour Swiss est «un grand prestige». Et une porte-parole de Coop affirme qu'elle a participé à l'appel d'offres au début avec sa marque Halba, mais qu'elle n'y participe plus actuellement.

Lindt n'a pas répondu à la demande, tandis que Cailler, Camille Bloch et Läderach déclarent ne pas s'exprimer sur les appels d'offres en général. Migros, l'actuel fournisseur, ne veut pas non plus s'exprimer sur le processus. Une perte de ce contrat serait en tout cas un nouveau revers pour Frey. En effet, ces dernières années, Migros a fait nettement plus de place dans ses rayons aux chocolats de marque de Ferrero, Toblerone et Lindt, au détriment des produits Frey. Et le géant orange fait désormais produire certaines tablettes de chocolat à l'étranger.

Avant que Migros n'entre en jeu auprès de Swiss, en 2015, c'est le groupe chocolatier Barry Callebaut qui avait produit les tablettes en collaboration avec la confiserie lucernoise Hug.

Outre les fameux «Schöggeli Swiss» de Frey, la compagnie aérienne distribue également des boules de chocolat de Lindt en classe affaires et des spécialités de la confiserie Sprüngli en première classe. Sur les vols européens, on trouve, par ailleurs, en classe économique un petit avion en chocolat de la Confiserie Sprüngli, des gaufrettes au chocolat de Kägi Fret et des bouchées au praliné de Gottlieber. A cela s'ajoutent des fournisseurs qui varient selon les offres saisonnières, comme actuellement pendant la période de l'Avent par exemple avec une création de la confiserie lucernoise Bachmann.

