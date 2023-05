L'augmentation du coût de la vie a incité Sunrise à augmenter les tarifs de ses abonnements. Keystone

Les tarifs téléphoniques vont grimper: des experts crient à l'illégalité

Sunrise a annoncé une hausse des tarifs de ses abonnements dès le 1er juillet. La décision de l'opérateur suisse – le premier à adapter ses tarifs à l'inflation en 2023 – suscite la colère de la Fédération romande des consommateurs.

Voilà qui risque de faire grincer des dents et des porte-feuilles en fin de mois: Sunrise a décidé d'augmenter le prix de ses abonnements depuis le 1er juillet. En cause, selon le groupe, l'inflation, qui courait à hauteur de 2,8% en 2022 et de 2,4% en 2023. Pour riposter à la hausse du coût de la vie, l'opérateur dégaine un relèvement de... 4%.

«Les tarifs de base mensuels des abonnements Sunrise Up actuels augmenteront ainsi de 90 centimes à 2 francs 90 par abonnement, d'un franc pour les abonnements Yallo actuels et de 95 centimes pour les abonnements Lebara actuels.» Sunrise, communiqué de presse

Les offres Prepaid, les paiements par mensualités d’appareils, les options et les frais de connexion ne seront pas concernés par cette hausse de prix.

Qui est concerné ?

La nouvelle tarification s'exercera depuis le 1er juillet, pour les nouveaux clients comme pour les anciens. Ainsi, même si vous êtes au bénéfice d'un contrat en cours, vous ne couperez pas à une majoration de votre factuelle mensuelle, explique à watson Rolf Ziebold, porte-parole à Sunrise. Et si l'on rechigne?

«Si un client refuse cette hausse, il peut tout à fait contacter notre service client. Il pourrait avoir droit à une résiliation extraordinaire.» Rolf Ziebold

Cependant, ne vous réjouissez pas trop vite; cette rupture de contrat ne sera possible qu'après examen du cas. L'opérateur a-t-il déjà enregistré des plaintes, quelques heures après l'annonce? «Très peu, pour l'instant», rassure le communicant.

La FRC en colère

Réagissant à l'annonce, la Fédération romande des consommateurs ne mâche pas ses mots. Si, selon elle, une hausse des tarifs sur les nouveaux contrats est légale, une modification des contrats en cours ne va, en revanche, pas de soi. Comme l'explique Malika Pessard, juriste à la FRC:

«L'application de la clause au 1er juillet sur les contrats en cours n'est pas légale. En aucun cas Sunrise ne peut imposer une modification des prix avant l’échéance contractuelle.»

Comme le décrypte la juriste, le prix constitue un «élément essentiel» d'un contrat, sur lequel les deux parties doivent pouvoir se déterminer de façon transparente. Il n'est donc pas possible de le modifier de façon unilatérale, comme le prévoit l'entreprise de télécommunication. «Sunrise n'a pas joué franc-jeu», opine encore la juriste, en pointant du doigt la modification récente des conditions générales de l'entreprise permettant cette pratique.

«La FRC dénonce l'introduction d'une telle clause, et compte réagir en interpellant Sunrise à ce sujet» Malika Pessard, FRC

Pour la FRC, la résiliation anticipée des clients insatisfaits ne constitue en rien un billet de sortie acceptable. Selon ses mots, Sunrise se déresponsabilise en remettant tout le poids de sa décision sur le consommateur:

«Les entreprises de télécommunication sont tenues de respecter les contrats conclus jusqu'à échéance. Tout comme les clients, qui doivent l'honorer jusqu'au bout.»

En face, Sunrise riposte et affirme ne pas déroger aux règles:

«Selon les conditions générales, Sunrise se réserve le droit de modifier à tout moment les conditions contractuelles lorsque des intérêts justifiés l’exigent. Cette situation est donnée avec l'inflation». Rolf Ziebold, porte-parole de Sunrise

L'entreprise de télécommunication se dit au pied du mur en raison de la hausse des coûts de l’énergie, de la main-d’œuvre et des coûts d’exploitation, lesquels justifieraient pleinement «l'augmentation du prix de ses produits et services.»

Un argument qui a de la peine à passer du côté de la fédération. «C'est tout de même incroyable, réagit Malika Pessard. La hausse des prix des abonnements de télécommunication contribuera à aggraver l’inflation, car ils font partie des critères qui servent de base à la détermination de l'indice des prix à la consommation (IPC)*. Or, justement, Sunrise justifie cette hausse par...l'inflation».

«Cette situation aggrave la tendance inflationniste» Malika Pessard, FRC

Au final, que peuvent faire les éventuels clients mécontents de la nouvelle mouture? La FRC suggère de s'opposer sur le principe à l'application de la clause. Et si rien n'y fait, «libre à la personne de faire marcher la concurrence au terme de son contrat».

Et chez Salt et Swisscom?

La concurrence, d'ailleurs, pourrait bien être une piètre échappatoire, puisque le géant Swisscom a – publiquement – annoncé voici une semaine une modification de ses conditions générales, en insérant une mesure préventive permettant de pallier les conséquences de l'inflation. Dans un courrier envoyé à ses quelques 1,86 million de clients, l'opérateur suisse avait annoncé que les prix des nouveaux abonnements et ceux en cours, chez Swisscom, peuvent désormais s'envoler à tout moment.

Mais pour l'instant, l'ampleur, la cible et le timing de ces mesures possibles ne sont pas encore connus.

Contacté par watson, Swisscom assure «observer le marché» et n'avoir prévu aucune adaptation de ses tarifs, en écho à la décision de Sunrise. «Nos conditions générales ne permettent aucun changement avant le 1er juin», assure le service communication de l'entreprise.

Même son de cloche du côté de Salt, qui révèle cependant avoir aussi inclus dans ses conditions générales de vente en octobre 2022 la possibilité d'augmenter le prix de l'abonnement en cas de modification de l'indice des prix à la consommation (IPC).

«Le sujet des ajustements de prix est très sensible du point de vue de la concurrence et par conséquent nous ne pouvons pas nous positionner immédiatement sur notre stratégie tarifaire pour 2023.» Salt, service presse

Tout comme son concurrent, l'entreprise dit «évaluer la situation» et affirme n'avoir pris encore aucune décision...pour l'instant.

*IPC: Indice suisse des prix à la consommation