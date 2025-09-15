Gros changement sur Temu en Suisse

Temu prévoit qu'à l'avenir, jusqu'à 80% des ventes sur sa plateforme en Europe seront réalisées par des vendeurs locaux.Image: www.imago-images.de
Le géant chinois ouvre sa plateforme aux commerces suisses. Ils pourront dès lundi y vendre et expédier des produits à leurs clients.
15.09.2025, 08:5315.09.2025, 08:53
Les commerces suisses pourront dès lundi vendre et expédier des produits à leurs clients en Suisse via Temu. La plateforme chinoise leur a ouvert un canal de vente dans le cadre de son programme international de proximité.
Parallèlement, les Suisses auront accès à des produits locaux adaptés à leurs besoins et préférences et pourront bénéficier de livraisons plus rapides, indique le portail dans un communiqué.
Dans un premier temps, les commerçants suisses pourront vendre et expédier des produits en Suisse via Temu. Ils pourront ensuite étendre leurs services à d'autres marchés.
Temu dans le top 10 suisse
Temu prévoit qu'à l'avenir, jusqu'à 80% des ventes sur sa plateforme en Europe seront réalisées par des vendeurs et des centres de distribution locaux.
Depuis son lancement en Suisse en avril 2023, Temu est devenue l'une des dix premières plateformes de commerce en ligne du pays, selon le rapport Carpathia E-Commerce 2025. (jzs/ats)
L'actu sur l'économie? Par ici
Marre de vous faire voler vos colis? Voici la Glitter Bomb
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Dans le but de réduire les coûts, l'assureur et l'hôpital cantonal de Bâle-Campagne introduisent un nouveau modèle misant sur des soins intégrés. La formule pourrait être proposée dans plusieurs cantons à l'avenir.
L'hôpital cantonal de Bâle-Campagne et la caisse maladie Assura lancent un nouveau modèle d'assurance obligatoire des soins. Une meilleure coordination entre médecins de famille et l'hôpital cantonal devrait permettre de réduire les coûts.