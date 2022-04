Elon Musk propose de racheter Twitter pour 41 milliards de dollars

Plus tôt cette semaine, le milliardaire a déclaré qu'il avait abandonné son projet de rejoindre le conseil d'administration de Twitter, juste au moment où son mandat était sur le point de commencer. A noter que prendre le siège du conseil d'administration l'aurait empêché d'une éventuelle prise de contrôle de l'entreprise...

«Mon offre est ma meilleure et dernière offre et si elle n'est pas acceptée, je devrai reconsidérer ma position d'actionnaire»

«Depuis que j'ai fait mon investissement, je réalise maintenant que l'entreprise ne prospérera pas et ne servira pas cet impératif sociétal dans sa forme actuelle. Twitter doit être transformé en une entreprise privée», a déclaré, selon Reuters , Musk dans une lettre au président de Twitter, Bret Taylor:

Le prix d'offre de Musk de 54,20$ par action, selon Bloomberg . Cela représente une prime de 38% par rapport au cours de clôture des actions de Twitter, le 1er avril, le dernier jour de bourse avant l'annonce publique de l'investissement de plus de 9% du directeur général de Tesla dans la société, pointe Le Guardian . Suite à l'annonce, les actions de Twitter ont bondi de 12%.

L'ex-patron de l'une des plus grosses banques de Suisse ira en prison

Plus de «Economie»

Visionnaire, milliardaire, et Picsou: Elon Musk a 50 ans, voici sa vie de fou

Décimée, l'armée russe rappelle ses retraités de plus de 60 ans

Cette Romande a passé 40 jours seule en montagne et est revenue transformée

Les plus lus

Voilà ce qu'Elon Musk compte faire avec Twitter

L'homme le plus riche du monde a racheté Twitter, mais l'argent n'a sans doute pas joué un rôle dans cette décision. Une partie de la droite américaine se frotte les mains.

Elon Musk a dépensé environ trois milliards de dollars pour son aventure sur Twitter. Il s'est ainsi assuré 9,2% du capital-actions et un siège au conseil d'administration composé de onze membres. Financièrement, il s'agit une fois de plus d'un coup de génie. Wall Street l'adore: le cours de Tesla a été multiplié par dix récemment et son entrée au capital de Twitter a fait grimper le cours de l'action d'environ 30%. Les coûts d'acquisition sont ainsi déjà compensés.