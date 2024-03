Apple va payer une amende salée à l'UE et c'est la faute de Spotify

«Le groupe à la pomme a ainsi mis en place des restrictions pour empêcher les développeurs d'applications de promouvoir auprès des usagers sur iPhone et iPad des services alternatifs et moins chers disponibles en dehors de l'écosystème Apple, le Music. Ceci est illégal: en vertu des règles antitrust de l'UE, nous avons donc aujourd'hui infligé à Apple une amende de plus de 1,8 milliard d'euros».