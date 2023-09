Pourquoi il faut s'intéresser à ce milliardaire «installé» en Valais

Karel Komárek, ici avec sa femme au Kennedy Center de Vienne, n'hésite pas à se montrer en société. Il n'y a qu'en Suisse qu'il reste discret. Image: imago

Le Tchèque a fait de la Suisse son havre de paix. Sans faire de bruit et avec succès, Karel Komárek bâtit un empire grâce au géant russe Gazprom, tout en se souciant de garder une réputation irréprochable. Et maintenant, il a un nouveau projet en Suisse. Portrait.

Christian Mensch / ch media

C'est dans le Val de Bagnes, près de Verbier, que Karel Komárek a établi son adresse personnelle. Le canton du Valais offre aux gens aisés une imposition forfaitaire. Et la fortune de Komárek est estimée à huit milliards de dollars. On ne sait toutefois pas à quelle fréquence il séjourne effectivement avec sa femme et ses quatre enfants dans son chalet de la station de ski suisse.

Dans son pays, il est, en effet, un personnage public. A Prague, il apparaît comme un mécène éblouissant des beaux-arts et de la charité. C'est là que se trouve l'imposant complexe d'entreprises en verre avec un grand K sur la façade.

Image: dr

La première lettre de son nom dans un cercle rond représente le Karel Komárek Companies Group, en abrégé: KKCG. Le siège fiscal de la société d'investissement ne se trouve, toutefois, pas dans la métropole tchèque, mais, depuis quelques années, en toute discrétion dans la vieille ville de Lucerne. Cependant, la holding de cette holding est à son tour enregistrée à Ruggel, au Liechtenstein. Finalement, toutes les actions appartiennent à une fondation liechtensteinoise, la Valea Foundation, qui s'appartient par principe à elle-même, son seul bénéficiaire étant Karel Komárek.

Un empire de plus de 200 entreprises dans 36 pays

La Promotion économique de Lucerne est fière de ce nouvel arrivant. «KKCG fait de chaque défi une histoire à succès», peut-on lire sans plus de précisions sur le site Internet des autorités. Selon le profil Linkedin de Komárek, KKCG est l'une des sociétés d'investissement à la croissance la plus rapide d'Europe. Des actifs d'une valeur de neuf milliards d'euros seraient gérés. 10 000 collaborateurs dans 36 pays figureraient sur les listes de salaires. Aucun rapport d'activité consolidé n'a été publié. En revanche, une liste des participations à fin 2022, qui compte plus de 200 entreprises, a été diffusée. D'autres ont été ajoutées entre-temps.

La société KKCG de Komárek repose principalement sur quatre piliers:

Jeux de hasard et loterie.

Energie.

Technologie.

Immobilier.

Les investissements sont structurés comme un arbre généalogique géant avec quatre branches principales. Il fait preuve d'une transparence étonnante pour une entreprise privée. C'est sa manière à lui de garder le contrôle sur la perception par le public de sa personne et de ses activités.

La richesse avec le partenaire stratégique Gazprom

Pour cela, il doit raconter de manière à peu près cohérente comment il est devenu milliardaire. En 1992, il a emprunté 300 000 couronnes tchèques à son père pour se lancer dans le commerce de la robinetterie industrielle avec M.O.S. Hodonin. Deux ans plus tard, il était solidement établi dans le secteur du gaz, trois ans plus tard dans celui du pétrole. Il s'est ensuite développé au-delà des frontières et s'est lancé dans les activités financières en 2000.

Komárek a misé sur le stockage du gaz et sur son partenaire russe Gazprom, ce qui a accru sa richesse pendant dix ans. En 2004, il s'est lancé dans le secteur des voyages en tant qu'investisseur. Il a acheté puis vendu ce secteur au groupe allemand Rewe. Au milieu des années 1990, en même temps que certains oligarques russes, il a transféré le siège de l'entreprise de sa République tchèque natale à Chypre, le paradis offshore européen. De nouveaux investissements sont venus s'y ajouter.

Le siège opérationnel du KKCG est à Prague. Image: KKCG

Jusqu'en 2010, Karel Komárek travaillait en association avec son père et sa sœur. Désormais, il travaille seul, suite à un «regroupement» sur lequel on sait peu de choses. Son entrée dans le secteur de la loterie tchèque en 2012 a été lourde de conséquences. Plus tard, il a commencé à investir dans la technologie informatique et, plutôt en complément, il a développé un pilier immobilier. Plusieurs chalets à Verbier en font partie.

L'occupation de la Crimée par les Russes en 2014 n'a pas été une raison pour Komárek de rompre ses relations avec son partenaire stratégique Gazprom. Bien au contraire. Deux ans plus tard, il a élargi ce partenariat en construisant un réservoir de gaz géant commun en République tchèque. En 2017, il a cependant déplacé le siège de l'entreprise de Chypre, qui avait mauvaise réputation en tant que lieu de fuite. Il s'est alors installé en Suisse, à Lucerne, comme le montrent les documents du registre du commerce.

Ce n'est qu'après l'invasion de l'Ukraine que Komárek a rompu avec la Russie. Il a condamné la guerre avec force et a fait des dons à l'Ukraine. L'immense réservoir de gaz est alors resté vide et a été nationalisé par l'Etat tchèque.

A la tête d'un empire du jeu

L'activité énergétique, qui se déroule dans une boîte aux lettres lucernoise sous le nom de MND Group, est donc à l'origine de sa grande richesse. Mais il semble avoir rompu sa totale dépendance vis-à-vis de cette activité. Le nouvel atout dans sa manche est le secteur des loteries, avec lequel il a depuis longtemps franchi la frontière tchèque.

En Grèce, à Chypre et en Italie, Komárek fait partie des exploitants de loterie, tout comme en Autriche, en Angleterre et aux Etats-Unis. Toutes ces activités sont regroupées au sein de la société Allwyn. Le siège de la société est bien entendu discrètement installé dans la vieille ville de Lucerne.

En 2021, Komárek a réussi à décrocher la licence de la British National Lottery pour dix ans. Toutefois, la relation avec les Russes n'était pas le seul obstacle à sa réussite. The Guardian a également déterré une histoire remontant à 2002, lorsque Komárek voulait reprendre la société énergétique écossaise Ramco.

Un bureau d'enquête s'est alors penché sur l'acheteur et a raconté une histoire digne d'un thriller: Komárek et son père y étaient accusés de corruption et même d'avoir commandité l'assassinat d'un entrepreneur ukrainien. Komárek a alors engagé une procédure en diffamation contre Ramco affirmant que les accusations étaient purement fictives.

Le conte de fées de Vanityfair

Un portrait paru dans Vanityfair raconte une touchante histoire Est-Ouest et le fait paraître sous un meilleur jour. Ayant grandi dans des conditions modestes dans la petite ville de province morave de Hodonin, il aurait aidé son grand-père à la ferme tout en rêvant de l'Ouest et d'une carrière d'entrepreneur.

Après la «révolution de velours» de 1989, lorsque le rideau de fer est tombé, il s'est immédiatement rendu à Londres. Psychologiquement, c'était la moitié du chemin vers son rêve de liberté, les Etats-Unis. Il s'est ensuite élevé pas à pas, au fil de longues journées de travail. Voilà le récit.

Même en tant que milliardaire, il prend le «métro» à Londres, il ne veut pas vivre dans une «bulle». Et à Prague, il lui arrive de manger à la cantine de ses collaborateurs. La richesse est de toute façon relative:

«Personne ne peut manger plus d'un poulet grillé par jour»

Ces déclarations n'ont pas fait l'objet d'une analyse critique. L'article est paru dans Vanityfair en tant que «contenu sponsorisé».

Avec des yachts de luxe et du crypto-art

Pourtant, Komárek n'est pas insensible aux attributs des super-riches. Il a ainsi récemment pris une participation dans le groupe Ferreti, le leader mondial des yachts de luxe. Un porte-parole de Komárek a raconté à la Handelszeitung qu'il se passionnait également pour la voile haut de gamme, lorsque celle-ci a évoqué la création de la société V Racing AG, enregistrée à Lucerne.

L'objectif de cette société est de faire des compétitions internationales de voile. On peut s'attendre à ce que le sportif Komárek prenne lui-même la mer, avec une équipe, dans un avenir proche.

La dernière création d'entreprise enregistrée à Bâle est d'une toute autre nature: La société anonyme 0xCollection est destinée à fournir des services dans le domaine des nouveaux arts numériques. Il s'agit probablement d'une entreprise d'artech qui travaille avec la cryptotechnologie. Selon le porte-parole de la KKCG, l'entreprise bâloise, tout comme Valea Art fondée l'année précédente à Lucerne, a été conçue pour «expérimenter des possibilités dans le domaine de la culture et de l'art».

Il ne peut pas en dire plus pour l'instant. L'annonce est toutefois publique: une première exposition de la 0xCollection a déjà été lancée récemment à Prague avec huit artistes présentant leurs œuvres numériques.

Un intérêt pour les casinos suisses

Jusqu'à présent, Komárek est passé sous le radar médiatique en Suisse. Cela devrait, toutefois, changer dans les prochaines semaines, lorsque le Conseil fédéral attribuera les concessions pour les casinos suisses.

En effet, Casino Austria fait partie des candidats et se présente à nouveau pour obtenir des concessions à Berne, Lugano et Saint-Moritz. Le groupe autrichien de casinos appartient majoritairement à Allwyn, qui fait à son tour partie de KKCG. Cette dernière est détenue par Karel Komárek, le milliardaire du Val de Bagnes imposé au forfait.

Traduit et adapté par Nicolas Varin