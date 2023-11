Ce nouveau concurrent français vient défier Coop et Migros

Une succursale Stokomani à Puget sur Argens, France. Image: Stokomani

Après Action, le détaillant Stokomani fait son entrée sur notre marché. Pour sa première succursale, la marque a choisi Conthey, en Valais. Voici ce qu'on en retient.

Benjamin Weinmann / ch media

Plus de «Economie»

Le secteur du commerce de détail suisse serait-il en train de changer de visage? Il y a à peine trois semaines, le fournisseur néerlandais Action déclarait vouloir s'implanter sur le marché national. Le discounter à la croissance la plus rapide d'Europe, avec 2300 magasins dans onze pays, se concentre sur l'ultra bon marché et les articles du quotidien: des produits de pharmacie, confiseries, fournitures de bureau et articles de décoration jusqu'aux outils et textiles.

L'enseigne française Stokomani n'est pas en reste. La première succursale de 1000 mètres carrés a été inaugurée mercredi en Valais, dans le centre commercial Antzère à Conthey. Selon Fashion Network, les succursales de Stokomani réalisent 40% de leurs ventes avec des articles de mode, certains avec des marques à prix très réduits, mais aussi leurs propres marques.

Image: www.imago-images.de

Une première mondiale

Le reste de la gamme, il faut bien le reconnaître, ressemble de près ou de loin à un pot-pourri: des produits de beauté, de la décoration, des jouets, de l'alimentation et même des outils de jardinage. Les articles de marque tels que les poupées Barbie, les jeans Lee Cooper ou les crèmes Nivea sont affichés avec des réductions allant jusqu'à 70%. Selon le portail industriel «Konsider», le magasin de Conthey comptera 2000 marques et 20 000 produits. A noter que parmi l'éventail proposé, 2000 articles coûtent moins de trois francs.

La succursale valaisanne est la première à se lancer hors du marché national. En France, la chaîne compte 145 succursales, près de 3500 salariés et réalise un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros. Outre la Suisse, la Belgique, les territoires français d'outre-mer et la région du Maghreb sont considérés comme de futurs marchés d'expansion. Stokomani voit grand: d’ici 2027, 100 nouveaux magasins devraient ouvrir rien qu’en France.

On ne sait actuellement rien des projets d’implantations supplémentaires en Suisse. Si la première expérience sur territoire suisse s'avère concluante, d’autres suivront probablement. Pour les géants suisses Coop et Migros, l'arrivée de ce nouveau concurrent sur le marché pourrait entrainer une pression supplémentaire sur les prix.