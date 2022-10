Boom de l'emploi: l'arc lémanique dépasse le Plateau suisse

Boom de l'emploi: l'arc lémanique dépasse le Plateau suisse

Les cantons de Genève, Vaud et Valais devraient bientôt dépasser toutes les autres régions en termes de nombre d'emplois. Une situation qui n'a pas que des conséquences positives, estime un économiste.

Stefan Ehrbar / ch media

Où se trouve le plus grand marché du travail de Suisse? Il pourrait bientôt y avoir une nouvelle réponse à cette question: la région lémanique. Les cantons de Vaud, Genève et du Valais, que l'Office fédéral de la statistique (OFS) regroupe sous cette appellation, n'étaient plus que 0,1% derrière le canton de Zurich au deuxième trimestre en termes de nombre d'emplois à temps plein dans les secteurs secondaire et tertiaire, c'est-à-dire l'industrie et les services. C'est ce que montrent de nouveaux chiffres.

Au premier trimestre, les Romands avaient même dépassé à court terme le canton de Zurich — et fin 2020, pour la première fois, la région du plateau, qui comprend les cantons de Berne, Fribourg, Jura, Neuchâtel et Soleure. Mais à quoi cela est-il dû?

Migration et frontaliers

Rafael Lalive est économiste du marché du travail à l'Université de Lausanne. Selon lui, l'ouverture du marché du travail à l'UE en 2007 et 2008 a été décisive:

«Cela a permis à la Suisse romande d'avoir accès à une main-d'œuvre bien formée mais bon marché. Un regroupement d'entreprises actives dans des domaines en forte croissance s'est formé entre Genève et Lausanne.» Rafael Lalive, Université de Lausanne

Cela va également de pair avec de nombreux travailleurs frontaliers: la région lémanique en comptait 144 000 au deuxième trimestre — à peu près autant que la Suisse du Nord-Ouest, Zurich, la Suisse orientale et centrale et la région du plateau réunis.

Les cantons de Genève, Vaud et Valais devraient bientôt dépasser toutes les autres régions en termes de nombre d'emplois. Image: sda

Outre les entreprises du secteur médical, on y trouve également des entreprises du secteur informatique et financier. «Grâce à la migration, le potentiel de main-d'œuvre a augmenté», explique Lalive. Cela vaut certes pour tous les cantons, mais la Suisse romande, région frontalière presque continue, en a particulièrement profité, selon lui.

La fin de l'âge d'or

Toutefois, la forte croissance est aussi liée à la politique — et à une sorte d’«ère dorée» qui s'est terminée cette année. Lalive fait ainsi allusion au mandat de Pascal Broulis en tant que chef des finances du gouvernement vaudois. Le politicien PLR a occupé ce poste entre 2002 et 2022:

«Il a délibérément mené une politique de localisation et attiré les personnes fortunées et les entreprises avec des allègements fiscaux» Rafael Lalive, Université de Lausanne

Parallèlement, les programmes sociaux ont été développés. Outre le politicien PLR Broulis, le politicien PS et actuel président de l'Union syndicale Pierre-Yves Maillard a siégé au gouvernement vaudois entre 2004 et 2019. Il était responsable du social — et la collaboration entre Broulis et lui s'est bien passée, dit Lalive: «Ils formaient une équipe unie».

Le rôle des Portugais

L'action de Broulis est toutefois controversée. En 2018, la Sonntagszeitung a révélé que le conseiller d'État payait les deux tiers de ses impôts communaux à Sainte-Croix, où la fiscalité est avantageuse, et non à Lausanne, où il passait le plus clair de son temps. Il aurait également fait valoir des déductions fiscales douteuses.

Les critiques ont également fusé contre l'interprétation généreuse du forfait fiscal, qui n'est appliqué presque nulle part en Suisse pour autant de personnes que dans le canton de Vaud. Le cas de l'entrepreneur Frederik Paulsen en est un exemple: il était déjà imposé au forfait par les Vaudois alors qu'il était encore président du conseil d'administration de son groupe, comme l'a rapporté Tamedia. Le cas préoccupe même le Conseil fédéral.

L'immigration n'en a pas été affectée. Et avec elle, la population a également augmenté. Plus d'habitants signifie automatiquement plus d'emplois: les nouveaux arrivants mangent au restaurant, font leurs courses dans le commerce de détail et ont besoin de logements qui doivent être construits — une des raisons pour lesquelles le secteur de la construction en Suisse romande a également explosé.

«Le canton de Vaud, en particulier, a essayé de convaincre les gens de venir s'installer ici» Rafael Lalive, Université de Lausanne

Un groupe a joué un rôle particulier: les Portugais. Les trois noms de famille les plus fréquents en Suisse romande sont désormais d'origine portugaise, il y a plus de «da Silvas» que de «Rochets» et de «Favres» réunis. Certes, beaucoup de Portugaises et de Portugais exercent des professions à faible valeur ajoutée et gagnent plutôt peu, explique Lalive.

Cela déclenche une sorte de spirale. «Lorsque les entreprises constatent que leurs collaborateurs peuvent faire entretenir leur jardin et mener une vie agréable à moindre coût dans cette région, elles se décident plus volontiers à s'y installer».

Une stratégie dangereuse

La valeur de cette croissance est une autre histoire. Un coup d'œil sur l'évolution du produit intérieur brut (PIB) montre que celui-ci a augmenté dans la région lémanique au cours des dernières années. Mais le classement du PIB n'a pas changé: Zurich est en tête devant la région du plateau, la région lémanique n'arrive qu'en troisième position.

De plus, si la croissance du PIB dans la région genevoise a été légèrement supérieure à la moyenne entre 2009 et 2019, d'autres régions ont connu une croissance plus forte par habitant. Cela montre qu'une grande partie de la croissance a eu lieu dans des secteurs à faible valeur ajoutée.

Que va-t-il se passer maintenant dans l'Ouest? L'ère de la croissance peut-elle se répéter? «La Suisse romande n'a pas inventé ce modèle», dit Lalive. Dans le cas du canton de Vaud, la stratégie consistant à être favorable à l'économie tout en développant des programmes sociaux a fonctionné en raison de la composition du gouvernement - et parce qu'il y a toujours eu plus à distribuer grâce à la croissance. Mais cela ne doit pas durer.

«Il y a un grand danger dans le fait que la Suisse se ferme à l’étranger» Rafael Lalive, Université de Lausanne

L'économiste argumente: «La Suisse romande a beaucoup profité de l'ouverture du marché du travail. Cela peut aussi changer à nouveau si la Suisse se heurte à l'UE par exemple».

En outre, le boom des 20 dernières années pourrait être suivi d'une phase de stabilisation. Les premiers signes sont visibles. Le canton de Genève, en particulier, a connu une croissance inférieure à la moyenne au cours des deux dernières années, ce qui s'explique aussi par le fait que moins de personnel des organisations internationales est arrivé pendant la crise sanitaire.

La dynamique s'était déjà affaiblie auparavant. Entre 2016 et 2021, la population qui réside de manière permanente dans le canton de Genève a augmenté de 4,1%, soit autant que celle de la Suisse, et celle du canton de Vaud de 4,9%, soit même davantage. Mais des cantons comme Zurich (5,2%) et Argovie (6,0%) ont enregistré une croissance plus importante.

Situation inégalitaire

Même si le boom du marché du travail se poursuit en Suisse romande, il est permis de douter de son rôle de modèle. «Les revenus primaires en Suisse romande sont répartis de manière extrêmement inégale», explique Rafael Lalive.

Alors qu'en Suisse alémanique, même les pourcentages les plus bas en termes de revenus gagnaient encore quelques milliers de francs et assuraient le reste de leur subsistance grâce à des prestations de transfert, les 10 premiers pour cent des personnes en Suisse romande ne réalisaient pas un seul franc de revenu. Parallèlement, les riches sont encore plus riches que de l'autre côté du Röstigraben.

«On dit souvent que la Suisse romande est plus sociale. Mais en matière de répartition des revenus, on se retrouve presque dans une situation comparable à celle des Etats-Unis» Rafael Lalive, Université de Lausanne

D'une part, l'importance du travail serait un peu plus faible que dans les cantons alémaniques avec leur éthique de travail protestante. D'autre part, cela serait aussi dû à la grande capacité d'innovation de l'économie romande.

«Dans une économie qui innove très vite, certains s'enrichissent rapidement», poursuit-il. «En même temps, il y a des gens dont les compétences ne sont plus utilisées». En matière de capacité d'innovation, la Suisse romande serait en tête du pays, seul Zurich pourrait peut-être encore la dépasser.

Une telle répartition inégale recèle une force explosive sociale. «Elle est quelque peu désamorcée parce qu'il y a plus d'instruments de redistribution en Suisse romande qu'en Suisse alémanique», explique Lalive. «Mais le fait qu'une partie des gens ne se sentent plus à leur place ne peut pas être empêché par ces derniers».